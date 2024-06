Tuần sau miền Bắc lại mưa dông dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-30/6, ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 1/7.

Tuần tới miền Bắc mưa dông kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo diễn biến xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trước đó, thời kỳ từ ngày 21.5 - 20.6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra 2 đợt nắng nóng gay gắt vào các ngày từ 26 - 30.5 và từ ngày 11 - 20.6. Trong thời kỳ này, trên cả nước đã ghi nhận nhiều trạm khí tượng xảy ra hiện tượng nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Thời tiết tuần tới các khu vực trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 29/6-01/7: ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 01-04/7: có mưa rào và dông; khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Ngày 05/7: có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi, trung du cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Từ ngày 02-04/7, trên thượng lưu sông Đà, Thao, Lô có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ nhỏ.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29/6-05/7: khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 29/6-05/7: ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; mực nước các sông ở Nam Bộ biến đổi chậm theo thủy triều.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 29/6-01/7: ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 01-05/7: có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày 29/6-01/7, độ cao sóng có xu hướng tăng dần trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), độ cao sóng dao động 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ; Các khu vực khác độ cao sóng phổ biến 1,0 - 2,0m. Từ ngày 02-05/7, độ cao sóng trên các vùng biển có xu hướng giảm dần.

