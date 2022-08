Tử vong do trèo xuống giếng sửa ống nước

Thi thể người phụ nữ được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng trục vớt lên mặt đất sau gần 1 giờ đồng hồ

Vào hồi 16h18' ngày 7/8, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo có người bị rơi xuống giếng sâu tại Tổ 2, Phường Chiềng Cơi, TP Sơn La. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy cùng 16 CBCS đến hiện trường.

Sau 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Hiện trường vụ tai nạn là giếng nước đặt tại vườn nhà chị Lò Thị Xuân, dùng chung cho một số gia đình, với độ sâu gần 20m, đường kính miệng giếng khoảng 70 cm (nhỏ dần từ miệng giếng xuống). Nạn nhân là chị L.T.C. (SN 1988, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La).

Khoảng 16h cùng ngày, chị C. cùng con gái ra giếng để sửa ống nước. Chị C. leo xuống giếng để sửa ống nước được khoảng 10m thì rơi xuống giếng (khi đó mực nước trong giếng là khoảng 2m). Thấy vậy, con gái của chị C. chạy về nhà gọi bố ra cứu. Anh T. (chồng chị C.) đã xuống giếng để cứu nhưng do không thở được, nên đã leo lên, cầu cứu người dân xung quanh và gọi lực lượng chức năng ứng cứu.

Khi đến hiện trường, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi, TP Sơn La triển khai lực lượng, phương tiện xuống giếng sâu, trục vớt thi thể chị C.

Có mặt tại hiện trường, Trung tá Hà Như Hải, Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Do đường kính giếng hẹp lại không đồng đều, bên trong thành giếng là đá nhọn, trơn trượt và sâu nên gây khó khăn cho công tác cứu nạn”.

Chỉ huy CNCH đã sử dụng bộ dụng cụ chuyên dùng CNCH dưới sâu gồm 1 bộ tời dòng dây đưa CBCS xuống để cứu nạn nhân và 1 ròng rọc, dây cứu nạn để kéo thi thể nạn nhân lên. Đến khoảng 17h15 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên và bàn giao cho gia đình.

