Từ 5-8, CSGT được xử phạt từ hình ảnh trên mạng xã hội

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 09:11 AM (GMT+7)

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 65/2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của CSGT, theo đó CSGT được quyền xử lý người vi phạm thông qua thông tin, hình ảnh từ các trang mạng xã hội.

Từ ngày 5-8, ngoài việc phát hiện, xử phạt trực tiếp các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, CSGT có thể dựa vào thông tin, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (MXH) để xác minh, xử phạt các hành vi vi phạm giao thông.

Hiện nay, nhiều người thường cắt đoạn clip về vi phạm giao thông từ camera xe mình và đăng tải lên MXH.

Cụ thể, tại Điều 24 của Thông tư số 65/2020 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Theo đó, khoản 1 Điều 24 quy định rõ về việc tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, MXH. Những thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tiếp nhận từ các nguồn: Ghi thu được bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân (không phải phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) và thông tin, hình ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, MXH.

Theo đó những thông tin, hình ảnh này làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh, thì có thể cung cấp cho đơn vị Cảnh sát giao thông nơi xảy ra vụ việc thông qua thư điện tử, đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp. Tổ chức, cá nhân phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Từ những thông tin, hình ảnh nhận được, CSGT sẽ xác minh, thu thập tài liệu, tình tiết xác định vi phạm hành chính để xử lý vi phạm.

Nguồn: https://plo.vn/xe-va-luat/tu-58-csgt-duoc-xu-phat-tu-hinh-anh-tren-mang-xa-hoi-925551.htmlNguồn: https://plo.vn/xe-va-luat/tu-58-csgt-duoc-xu-phat-tu-hinh-anh-tren-mang-xa-hoi-925551.html