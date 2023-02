Truy tố cựu thứ trưởng Cao Minh Quang cùng đồng phạm gây thất thoát hàng triệu USD

Ngày 9-9, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng 8 bị can khác liên quan đến sai phạm trong việc mua thuốc Tamiflu để phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang thời điểm còn tại chức - Ảnh: NLĐO

Theo đó, bị can Cao Minh Quang; Dương Huy Liệu, cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế); Nguyễn Việt Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế); cùng 2 bị can khác bị VKSND truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, Lương Văn Hóa, cựu tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược Cửu Long); Nguyễn Thanh Tòng, cựu phó tổng giám đốc Công ty Dược Cửu Long; và hai cựu cán bộ Công ty Dược Cửu Long bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2005, dịch cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir để phòng, chống dịch tại Việt Nam. Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát việc sản xuất thuốc, dự trữ thuốc theo kế hoạch.

Sau đó, Bộ Y tế giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng Bộ Tài chính xây dựng giá thuốc Oseltamivir sản xuất trong nước. Trong số các doanh nghiệp được Bộ Y tế đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir, Công Dược Cửu Long là một lựa chọn.

Từ tháng 2 đến tháng 4-2006, Dược Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với giá 9,1 triệu USD của Công ty Mambo (Singapore). Công ty Dược Cửu Long đã thanh toán cho Mambo 5,25 triệu USD, còn lại 3,848 triệu USD được trả chậm 6 tháng kể từ ngày nhận hàng.

Sau này, giá nguyên liệu giảm, bị can Lương Văn Hóa đã chỉ đạo thuộc cấp đề nghị Công ty Mambo cho giảm giá số tiền 3,848 triệu USD; đồng thời, hoàn thiện giấy tờ để ngoài sổ sách số tiền này. Trong nhiều lần làm việc với Bộ Y tế, bị can Hóa không báo cáo và báo cáo sai sự thật về việc được giảm giá mua nguyên liệu. Khi bị phát hiện và yêu cầu báo cáo về việc thanh toán tiền mua nguyên liệu, bị can tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục lòng vòng để hợp thức hồ sơ thanh toán.

Cơ quan tố tụng xác định số tiền mà Công ty Dược Cửu Long giữ lại không thanh toán cho Công ty Mambo là khoản tiền có nguồn gốc thuộc ngân sách nhà nước. Các bị can tại Công ty Dược Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái công vụ, trái nguyên tắc tài chính, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính để hạch toán giảm nợ và ghi giảm giá vốn nên dẫn tới ngân sách bị thiệt hại 3,848 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng).

VKSND xác định các bị can thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng, theo dõi việc thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng và định kỳ kiểm tra, đánh giá việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa Công ty Dược Cửu Long và nhà cung cấp. Song các bị can đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không xem xét, đánh giá việc thực hiện điều kiện đàm phán giá mua nguyên liệu, không kiểm tra báo cáo tài chính, chứng từ thanh toán… Việc này dẫn đến hậu quả không phát hiện Công ty Dược Cửu Long được giảm giá và giữ lại số tiền 3,848 triệu USD.

Bị can Cao Minh Quang với tư cách trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu và Oseltamivir, ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc. Tuy nhiên, khi được trưởng đoàn là ông Nguyễn Việt Hùng báo cáo về việc Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp 3,484 triệu USD, đồng thời cả Bộ Tài chính và Bộ Y tế đều có chỉ đạo kiểm tra đối với số tiền này, cựu thứ trưởng Bộ Y tế đã không chỉ đạo kiểm tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bị can Quang khai khi được Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra số tiền 3,848 triệu USD, ông đã giao Cục Quản lý Dược tổng hợp ý kiến để báo cáo Thủ tướng, nhưng Cục Quản lý Dược không làm theo. Do bận nhiều việc, bị can không đề xuất hay giao đơn vị có chức năng kiểm tra tiếp. Cựu thứ trưởng Bộ Y tế còn cho rằng việc kiểm tra tài chính là nhiệm vụ của thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ của mình. Dù vậy, ông thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-cuu-thu-truong-cao-minh-quang-cung-dong-pham-gay-that-thoat...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-cuu-thu-truong-cao-minh-quang-cung-dong-pham-gay-that-thoat-hang-trieu-usd-20220909133618495.htm