Trung tâm đăng kiểm nói về chiếc xe làm văng 3 HS xuống đường

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 20:30 PM (GMT+7)

Theo đại diện Trung tâm đăng kiểm, chiếc xe ô tô đưa rước làm ba học sinh xuống đường được kiểm tra, đăng kiểm đúng quy trình.

Trước đó, vào sáng 26-8, khi chiếc xe ô tô này chở hàng chục học sinh lớp 1/6 trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) trên đường về thì bất ngờ bị bung cửa sau, làm văng ba học sinh xuống đường.

Theo Trung tâm đăng kiểm 6004D (TP Biên Hòa), chiếc ô tô hiệu Mercedes 16 chỗ sản xuất năm 2004, được đăng kiểm ngày 16-11. Xe đăng ký chủ sở hữu tại TP.HCM, đến hết năm 2024 sẽ hết hạn sử dụng. Bên trong xe có bốn dãy ghế và không có chốt khóa bên ngoài. Cửa xe phía sau đóng tự động khít vào thân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lâm, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 6004D cho biết : “Chiếc ô tô này đã trải qua quy trình năm bước kiểm tra như các ô tô khác. Các đăng kiểm viên dùng máy chuyên dụng đo khói và kiểm tra hệ thống thắng, nhận dạng ngoại, nội thất của xe bằng mắt…. Nếu một công đoạn nào đó không đạt xe sẽ không được tem kiểm định, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu chủ xe đưa đi sửa rồi mới quay lại kiểm định tiếp".

Phía bên trong chiếc xe chở học sinh. Ảnh: VH.

Tuy nhiên sau khi xem clip cảnh ba học sinh rơi xuống đường và những hình ảnh chốt cài phía sau của xe thì ông Lâm nhận định: "Có thể tài xế đã cải tạo bên trong vì khoảng cách ghế sau và cửa chỉ có 20 cm, ba học sinh không thể ngồi hay đứng ở khu vực đó được nếu không tháo băng ghế”.

Nhận định của phía đại diện đăng kiểm trên cũng được chủ xe, tài xế Trần Phúc Định (ngụ TP Biên Hòa) xác nhận. Theo ông Định, do cửa sau bị hỏng nên ông tự chế một chốt khóa bên ngoài và ghế xe thiết kế gập lại được cho rộng và học sinh dễ đi lại. Do đó có thể chốt cài không chặt nên khi xe qua cua cửa bị bung ra.

Bà Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu, cho biết trước đó giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 có ký hợp đồng xe đưa rước với Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc, loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương lái từ trường về khu phố 2A, phường Long Bình.

Buổi sáng xảy ra sự việc, xe hợp đồng bị hỏng. Trong khi chờ sửa xe, nhà xe đã điều tài xế Định lái xe loại 16 chỗ để đón học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm thì xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra chốt phía sau xe. Ảnh: VH.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an TP Biên Hoà tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những phương tiện đưa rước học sinh vi phạm các điều kiện, quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Sở GTVT rà soát các phương tiện đưa rước học sinh.…

Theo Thanh tra GTVT (Sở GTVT Đồng Nai) từ đầu năm đến nay đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính gần 250 trường hợp xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn. Các lỗi vi phạm chủ yếu là xe không có phù hiệu, chở quá số người quy định, không đóng cửa lên, xuống xe khi đang chạy….

