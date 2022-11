Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội bị công an tạm đình chỉ hoạt động

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), vừa ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ Hà Nội (địa chỉ tại số 18, Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trong thời gian 1 tháng.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội vẫn hoạt động bình thường trong sáng 25-11

Thời gian tạm đình chỉ kéo dài từ 8 giờ ngày 24-11 đến 8 giờ ngày 24-12. Quyết định có hiệu lực từ 8 giờ ngày 24-11-2022.

Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nội dung tạm đình chỉ và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời, Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định của Công an quận Hoàn Kiếm theo quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội cho biết lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở của Sở. Trụ sở Sở Nội vụ được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay có một số hạng mục chưa phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành.

Theo vị lãnh đạo văn phòng Sở Nội vụ Hà Nội, các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy mới cao hơn so với thời điểm trước nên các cơ quan đều phải tiến hành xin thành phố bố trí, phê duyệt sửa chữa. Là cơ quan hành chính nên không thể chủ động kinh phí, vì thế các cơ quan phải làm từng bước.

