Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 110-TB/UBKTTU ngày 4-11-2022 về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Cầm Bá Xuân, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt ông Cầm Bá Xuân

Theo thông báo, căn cứ các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ngày 4-11-2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Cầm Bá Xuân để phục vụ điều tra. Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng tính theo thời hạn quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Cầm Bá Xuân (SN 1965), Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nguyên phó bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2013-2014, thời điểm ông Cầm Bá Xuân là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, vì muốn tạo điều kiện cho Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình xây dựng cơ sở chế biến lâm sản nên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ngọc Phụng điều chỉnh quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng 5.000 m2 đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

Ông Lê Văn Khánh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân, bị khởi tố, bắt giam

Khu đất xin chuyển đổi nằm ở mặt đường liên xã nên việc chuyển mục đích sử dụng đất phải áp dụng giá đất quy định tại Quyết định 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18-12-2013.

Cụ thể, việc xác định giá đất có diện tích tương ứng với diện tích có tên trong bảng giá đất (khoảng 48 m) phải tính theo giá 400.000 đồng/m2, các đoạn còn lại có thể xác định theo hệ số 0,8 (vị trí 2) hệ số 0,6 (vị trí 3) của đoạn này.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình, bị can Cầm Bá Xuân đã phê duyệt giá đất là 100.000 đồng/m2 theo giá của các tuyến đường còn lại là trái quy định. Hành vi của ông Cầm Bá Xuân đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân, cũng về tội danh trên.

