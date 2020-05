Triệu tập nhiều người đến phiên xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Cáo trạng xác định ông Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng (số 2, số 7-9 và 9-11 tổng cộng hơn 7.300 m2 đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định. Ông không kiểm tra việc góp vốn, không kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi ủy quyền cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông đã không kiểm tra thực hiện các đơn vị liên quan, dẫn đến việc các đối tác bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba... Hậu quả làm Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng. Cũng theo cáo trạng, ba khu đất trên có nguồn gốc là đất quốc phòng, thuộc quyền quản lý của Quân chủng Hải quân. Ngày 13-3-2016, Thường vụ, Đảng ủy của Quân chủng Hải quân đã họp và nhất trí phương án hợp tác kinh doanh các khu đất trên và giao cho chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo trực tiếp chỉ đạo. Theo đó, Công ty Hải Thành phối hợp với cơ quan chức năng đề xuất, tổ chức thực hiện hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trên ba khu đất này nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và có lợi cho quân chủ... Quá trình thực hiện, các bị can Thiềm, Nga, Thảo đã đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và thực hiện các phương án chuyển mục đích sử dụng ba khu đất từ đất quốc phòng sang đất làm kinh tế trái quy định. Theo cáo trạng, trong bối cảnh Quân chủng Hải quân chưa có báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, các bị can Thiềm, Thảo đã trình Thường vụ Đảng ủy xin ý kiến để ký hợp đồng liên doanh liên kết xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Thời hạn thuê từ 45 đến 49 năm, với giá thuê ở mức từ 4,5 USD đến 5 USD một tháng/m2 trong suốt thời hạn liên doanh. Ông Hiến với tư cách là tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xin chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng đưa ba khu đất vào hợp tác kinh doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhất trí về chủ trương nhưng chỉ đạo không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất vì sẽ bị mất đất. Tuy nhiên, với sai phạm của các bị can, ba khu đất này đã đều rơi vào tay của tư nhân.