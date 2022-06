Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài bị đặt nhầm chỗ: Chưa sửa sai, lại kéo dài 10 năm thu phí

Cần làm rõ trách nhiệm người có liên quan Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho biết: việc xã hội hóa để làm hạ tầng giao thông trong đó có đường BOT là chủ trương rất phù hợp, qua đó đã tạo ra nhiều công trình, tuyến đường cao tốc để tạo thuận lợi cho đi lại, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, một số dự án triển khai đầu tư theo hình thức này thời gian qua đã làm ồ ạt, thậm chí quản lý, giám sát kém, dẫn đến người dân tại nhiều địa phương có ý kiến phản ánh, bức xúc. “Trong công tác quản lý, người dân đã phản ánh, bức xúc thì cần phải rà soát, xem xét lại”, bà An nói. Theo bà An, thực tế trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài được xác định là đặt nhầm chỗ, sai vị trí và có bất cập cũng đã được Bộ trưởng Bộ GTVT thừa nhận,vậy tại sao trong 13 năm qua trạm vẫn nằm chình ình và đang thu phí người dân tại Hà Nội? Cùng với đó, trong 21 trạm thu phí bị người dân phản ứng, có bất cập thì đã có 16 trạm được Bộ GTVT xử lý, tại sao trong danh sách này không có trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài. Với trách nhiệm là cơ quan nhà nước được giao thẩm quyền, từ việc xây dựng hợp đồng cho đến ký hợp đồng BOT, trong đó có vị trí đặt trạm đều do Bộ GTVT thống nhất với nhà đầu tư, vậy tại sao khi điều chỉnh lại vị trí đặt trạm lại phải đưa vấn đề này lên Chính phủ, Quốc hội. Theo bà An, vấn đề cần làm lúc này là sau khi xác định được trạm đã đặt nhầm, sai vị trí thì phải có phương án sửa chữa, sau đó phải làm rõ được các vấn đề vì sao đường làm ở Vĩnh Phúc trạm lại đặt ở Hà Nội, ai là người ký duyệt chủ trương này? Trách nhiệm của lãnh đạo bộ và người đứng đầu các đơn vị tham mưu, nghiệp vụ ra sao khi để xảy ra sự việc trên.