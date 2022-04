TP.HCM, Long An có gì đẹp khi ngắm từ trên cao bằng trực thăng?

Ngày 12/4, UBND TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng máy bay trực thăng.

Chuyến bay có sự tham dự của các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố. “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng máy bay trực thăng được triển khai bằng hai loại trực thăng hiện đại là AW-189 và EC-155B1. Các chuyến bay khảo sát được cất cánh tại sân đỗ trực thăng của Bệnh viện Quân y 175.

Sản phẩm dự kiến do Sở Du lịch TP chủ trì phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175, Công ty trực thăng miền Nam và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM xây dựng. Sở Du lịch giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách từ các thị trường và tổ chức truyền thông, quảng bá sản phẩm. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách trên các chuyến bay; Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Loại trực thăng AW-189 được sản xuất tại Ý, có 16 ghế, tầm bay tối đa 907km, còn loại trực thăng EC-155B1 có 12 ghế, tầm bay tối đa 671km.

Hai loại trực thăng này có cửa kính rộng, tạo thuận lợi cho khách ngắm cảnh, quay phim, chụp ảnh được thuận lợi. Có 3 đường bay chính ngắm cảnh tại TP.HCM, Cần Giờ (TP.HCM) và Long An. Các đường bay tham quan gồm đường bay tầm ngắn (thời gian bay từ 30 đến 45 phút) gồm 2 lộ trình bay, ngắm trung tâm TP.HCM và bay ngắm trung tâm TP.HCM - Cần Giờ. Đường bay tầm trung (thời gian bay khoảng 60 phút) với lộ trình bay kết nối TP.HCM và Long An theo tuyến: trung tâm TP.HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ (TP.HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An).

Sau khoảng 20 phút cất cánh từ bãi đỗ trực thăng bệnh viện, trực thăng đưa du khách tới Cần Giờ, ngắm toàn bộ khu dự trữ sinh quyển thế giới trong tầm mắt. Những con tàu trọng tải lớn rẽ sóng ra vào TP.HCM từ biển Cần Giờ.

Toàn cảnh thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) một bên và bên còn lại của trực thăng là thành phố Vũng Tàu phía trước mặt. Trong đường bay tầm trung TP.HCM – Long An trực thăng đưa khách từ Bệnh viện Quân y 175 - Cần Giờ - cánh đồng bất tận – làng nổi Tân Lập – cầu Bến Lức và qua trung tâm TP.HCM.

Chuyến tham quan ấn tượng với cánh đồng bất tận tại Long An với những đồng lúa vàng rực cả một vùng.

Những thửa ruộng vào mùa lúa chín được xem là điểm nhấn cho du khách khi ngắm cảnh từ trực thăng. Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: “Sản phẩm du lịch mới này rất độc đáo, mới lạ, đúng với định hướng phát triển kết nối du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến UBND TP.HCM vì đã kết nối với Long An trong chương trình mới này, nhằm giới thiệu các điểm đến của tỉnh cho du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, tỉnh Long An cũng sẽ tổ chức nhiều tour kết nối khác, để thúc đẩy phát triển giữa các địa phương.”

Trong hành trình tham quan, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn, quay phim, chụp ảnh với rất nhiều cảnh đẹp, độc đáo, mới lạ nhìn từ trên cao.

Nhiều công trình kiến trúc từ trung tâm TP.HCM đến ngoại thành xuất hiện trong tầm mắt khách tham quan khi ngắm bằng trực thăng. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ: “Hôm nay mặc dù chỉ là chuyến bay khảo sát, nhưng chúng tôi rất vui mừng với sản phẩm mới mẻ, hấp dẫn, độc đáo này, giúp thu hút du khách đến TP.HCM trong thời gian tới”.

Điểm nhấn của hành trình bay này là ngắm khu trung tâm TP.HCM với những kiến trúc hiện đại xen kẽ với các công trình cổ kính, gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phát triển để biến Cần Giờ trở thành điểm đến trên cao, đảm bảo du khách hài lòng khi được tiếp cận và được phục vụ bằng loại hình mới này”, bà Hoa nói.

