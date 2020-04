TP.HCM lên kế hoạch đưa hàng ngàn người từ khu cách ly trở về nhà

Thứ Tư, ngày 01/04/2020 13:22 PM (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM xậy dựng phương án để đưa hàng ngàn người tại khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM về nhà an toàn, phù hợp nhất với người cách ly.

Ngày 1/4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sắp tới hàng ngàn người sẽ hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo HCDC, trước đây việc tổ chức hoàn thành thời gian cách ly đã được tổ chức ổn thỏa ở các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, trước áp lực hàng ngàn người hoàn thành cách ly trở về gia đình trong cùng một thời điểm sẽ gây một áp lực nhất định trong việc đảm bảo an ninh và nhất là an toàn trong giai đoạn quyết định của trận chiến với dịch Covid-19 hiện nay.

Khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Hạn chế việc tập trung đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, còn là việc một số người không phải cư ngụ tại TP.HCM mà còn ở các tỉnh, thành khác và phương tiện công cộng đi lại hiện nay trở nên khó khăn hơn.

Do đó, HCDC xậy dựng phương án để đưa người cách ly về nhà sao cho an toàn, phù hợp nhất với người cách ly. Người rời khỏi khu cách ly vẫn tiếp tục tuân thủ biện pháp phòng bệnh sau khi rời khỏi khu cách ly cũng như chia sẻ, hợp tác để quá trình rời khỏi khu cách ly một cách có an ninh, trật tự và an toàn.

Người cách ly trước khi rời khỏi khu cách ly cần đủ 2 điều kiện: có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và hoàn thành đủ 14 ngày cách ly.

TP.HCM lên kế hoạch đưa hàng ngàn người từ khu cách ly trở về nhà

Mặc dù có xét nghiệm âm tính nhưng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, người cách ly vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày nữa. Thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng bệnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Hạn chế tiếp xúc gần với người khác. Khi tiếp xúc cần đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách 2m. Hạn chế ra khỏi nhà. Không tổ chức tiệc tùng, tụ tập đông người trong gia đình. Thực hiện rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng.

Phương án di chuyển người ở khu cách ly về nhà Đối với người được người nhà đón tại khu cách ly: tổ chức địa điểm phù hợp, an toàn trong khu cách ly. Đối với người cư trú tại các quận, huyện của TP.HCM: xe của TP vận chuyển người từ khu cách ly về địa điểm cố định do quận, huyện bố trí để người nhà đón về. Đối với người cư trú tại các tỉnh miền Tây: xe của TP vận chuyển người từ khu cách ly về 4 điểm đón tập trung tại tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Các điểm đón tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bố trí; từ đó các tỉnh khác của miền Tây đưa xe đến đón người dân về địa phương. Đối với người cư trú tại các tỉnh miền Trung: xe của TP vận chuyển người từ khu cách ly về điểm đón tập trung tại tỉnh Đồng Nai và TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận); từ đó các tỉnh khác của miền Đông Nam Bộ và miền Trung đưa xe đến đón người dân về địa phương. Đối với người về địa phương bằng máy bay, tàu hỏa: người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển về địa phương mình, đăng ký với BQL khu cách ly về địa điểm và phương tiện để về địa phương. Ban quản lý các khu cách ly gởi thông tin đến Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Giao thông vận tải để phối hợp tổ chức điều xe đưa người cách ly đến nhà ga, sân bay.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

