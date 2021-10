TPHCM kiến nghị gì với Chính phủ để khôi phục sản xuất?

Về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021, nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng một số nhiệm vụ, chỉ tiêu 9 tháng đầu năm vẫn cơ bản hoàn thành và là điểm sáng đáng ghi nhận. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 75% dự toán, tăng 7,96% so với cùng kỳ. Các dịch vụ ngân hàng đều duy trì hoạt động và tăng trưởng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.045.000 tỷ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2020. Giá trị sản xuất tại Khu công nghệ cao TPHCM ước đạt 16,215 tỷ USD tăng 12,51% so với cùng kỳ.