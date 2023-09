Mãn nhãn xem ngư dân đá bóng bằng cà kheo tại lễ hội Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2023 diễn ra ngày 28, 29, 30/9 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Quý Mão) tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM) với chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật sôi động, phong phú. Sự kiện nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như góp phần phát triển ngành du lịch huyện Cần Giờ. Được bắt đầu từ năm 1913, lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông nhằm cầu nguyện sự bình an khi ra biển và ước mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xuất phát từ huyền thoại kể về công lao của thần Nam Hải từng cứu giúp ngư dân không may lâm nạn khi có giông bão, phù hộ ngư dân có được những mùa đánh bắt bội thu, người dân miền biển xem cá Ông là vật linh, tôn đặt tước hiệu Nam Hải Đại tướng quân. Việc thờ cúng và tổ chức Nghinh Ông là nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ngư dân vùng biển Cần Giờ đối với Thần Nam Hải; qua đó cầu mong cho biển lặng gió hòa, một mùa đánh bắt bội thu, nhất là cầu mong sự an toàn cho những người đi biển... Đồng thời, lễ hội thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", là dịp để ngư dân tưởng nhớ về những bậc tiền nhân đã có công đầu trong việc chế tạo ra những phương tiện đi biển, ngư cụ đánh bắt thủy hải sản để phục vụ cho ngư dân. Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Cần Giờ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2013, là sự kiện văn hóa đặc biệt của TPHCM nói chung và của ngư dân Cần Giờ nói riêng. Năm nay, cũng là năm đánh dấu cột mốc 110 năm hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ; 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia…