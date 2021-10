TP HCM trân trọng mời người dân ở lại để đóng góp cho thành phố

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 18:45 PM (GMT+7)

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, thời điểm này, TP rất cần người lao động. TP HCM trân trọng mời người dân ở lại để đóng góp cho TP nhưng nếu bà con mong muốn về quê thì TP sẽ tổ chức đưa về chu đáo

Trong cuộc họp báo chiều 1-10, trước những câu hỏi liên qua đến việc người dân rời khỏi TP HCM về quê vào tối 30-9, ông Phạm Đức Hải cho biết với tình trạng này, TP thấy mình có trách nhiệm khi để người dân về quê tự phát mà TP chưa chăm lo chu đáo. Theo nguyện vọng của bà con muốn về quê thì TP sẽ phối hợp với các tỉnh, thành để đưa bà con về.

Ông Phạm Đức Hải cho rằng bất cứ người dân nào đến với TP HCM, vì bất cứ lý do nào, TP đều trân trọng đón tiếp và thực sự chăm sóc để họ có điều kiện tốt nhất khi ở TP. Đối với người lao động, TP HCM lại càng trân trọng vì chính họ góp phần phát triển kinh tế TP. Vì vậy, TP HCM luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, luôn tìm những giải pháp tốt nhất để chăm lo cho người lao động, vì họ xứng đáng được như thế.

"Khi thực hiện Chỉ thị 18, TP HCM đã động viên người lao động tiếp tục ở lại, vì lúc này TP rất cần lực lượng lao động. Nhưng nếu bà con có mong muốn về quê thì TP sẽ tổ chức đưa về chu đáo" - ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Toàn cảnh họp báo chiều 1-10 về tình hình, diễn biến dịch Covid-19 ở TP HCM

Về phương án đưa người dân về quê, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, thông tin khi bà con muốn về quê thì Công an TP sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế phân chia theo đoàn. Ví dụ, đoàn Long An, đoàn Đồng Tháp, đoàn An Giang…, từng đoàn sẽ đứng ở khu vực riêng, sau đó lực lượng chức năng sẽ phát phiếu để thu thập thông tin người dân, yếu tố dịch tễ.

Sau khi đã hoàn tất các bước kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ phân bổ xe để chở người dân và các phương tiện của họ về quê. Công an TP HCM sẽ dẫn đường đưa người dân về địa phương. Sua đó, địa phương sẽ có phương án tiếp nhận.

Thượng tá Trần Thanh Giang cho hay đến 14 giờ ngày 1-10, Công an TP đã giải quyết hỗ trợ 1.300 người dân có nhu cầu về quê.

Về vấn đề lưu thông hàng hóa sau khi TP HCM mở cửa, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết theo luật cung cầu, nếu hàng hóa về càng nhiều, giá cả càng giảm. "Hôm nay, lượng hàng về TP HCM tăng 5.137 tấn, tương đương tăng 0,3% so với hôm qua" - bà Ngọc thông tin.

Cũng trong cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP HCM, cho hay đến 15 giờ ngày 1-10, 60.327 người đã nhận gói hỗ trợ đợt 3 của TP theo Nghị quyết 97. Hiện nay, 312 phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát và chi trả cho người dân. Với tình hình hiện nay, ông Lâm cho rằng gói hỗ trợ sẽ kết thúc sớm hơn quy định - ngày 15-10.

Ngày đầu tiên TP HCM thực hiện Chỉ thị 18, Công an TP HCM đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên khoảng hơn 3.000 phương tiện của người dân lưu thông trên đường. Lực lượng chức năng chủ yếu kiểm tra các lý do lưu thông trên đường theo Chỉ thị 18, chỉ nhắc nhở chứ chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

