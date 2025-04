TP HCM: 80 công trình lớn đồng loạt khánh thành, khởi công kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Đắk Lắk: Khánh thành dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Sáng 19-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk khánh thành dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước và những thách thức về sinh kế bền vững ở khu vực Tây Nguyên, việc xây dựng công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng có ý nghĩa chiến lược. Krông Pách Thượng là công trình thủy lợi đa mục tiêu, không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai đang có diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan.

Giai đoạn 1 của dự án không chỉ cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân mà còn phục vụ sản xuất chăn nuôi và các hoạt động kinh tế cải thiện đời sống dân cư; cắt lũ, giảm úng cho vùng hạ du, bảo vệ hạ tầng sản xuất và dân cư; tạo cảnh quan du lịch, điều hòa khí hậu, phát triển nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong khu vực dự án; góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và quốc phòng - an ninh cho cả vùng Tây Nguyên.

Công trình Krông Pách Thượng là giải pháp của chúng ta trước những thách thức về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu, là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên và đưa Tây Nguyên trở thành hình mẫu phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn của cả nước…

Dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng. Công trình đã phát huy tốt hiệu quả về cắt giảm lũ, cải thiện môi trường sinh thái, tưới và tạo nguồn cho trên 8.000ha, tạo nguồn cho sinh hoạt của 73.000 người dân các huyện phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cao Nguyên

Ảnh: Cao Nguyên