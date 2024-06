TP Cần Thơ thiếu mực in giấy phép lái xe do vướng quy định

Bà Trần Thị Vinh, Giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Tây Đô, xác nhận Sở GTVT có gửi Thông báo giãn thời gian in GPLX. Hiện nay, tại trung tâm đã có một số GPLX đến giữa tháng 5-2024 và đơn vị đã thông báo cho học viên đến nhận. “Hiện giờ sở đã có mực và in hết khóa nào sẽ giao khóa đó, khi nhận được trung tâm sẽ phát lại cho học viên. Vướng mắc hiện nay là ở vấn đề mực in, sở hiện đã làm tờ trình gửi qua UBND TP để có mực in GPLX cho người dân” - bà Vinh thông tin thêm. Về thông tin các học viên cho rằng đến tháng 8-2024 mới được cấp GPLX cho các khóa hoàn thành trong tháng 5-2024, bà Vinh chia sẻ có thể học viên do bức xúc nên nói chưa đúng. Theo thông báo của sở chỉ giãn thời gian in GPLX, chứ không thông báo đến tháng 8 mới có GPLX. "Sở đang cố gắng lắm" - bà Vinh nói.