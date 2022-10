Tổng Công ty Tín Nghĩa thông tin sau sự việc ông Nguyễn Văn Hồng bị bắt

Cùng ngày cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn (39 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) và Đỗ Tấn Điềm (60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch). Với tội danh trên, trước đó ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch. Đây là vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch. Năm 2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá với diện tích hơn 500ha. Số tiền sử dụng đất theo đơn giá 900.000 đồng/m2 chênh lệch giảm so với tiền sử dụng đất được tính toán theo đơn giá 1,1 triệu đồng/m2 là gần 160 tỉ đồng. Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2004 để thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập từ năm 1989. Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con. Đến năm 2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, 50% vốn còn lại do các cổ đông khác nắm giữ. Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có 11 Công ty con, 02 đơn vị trực thuộc và 05 Công ty liên doanh liên kết; lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.