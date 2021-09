Tổng Bí thư chủ trì họp kỷ luật 2 nguyên lãnh đạo Bảo hiểm xã hội

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 21:05 PM (GMT+7)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 2 nguyên lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Trung ương cho biết ngày 28-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) và nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Hai cựu tổng giám đốc Lê Bạch Hồng (áo xanh) và Nguyễn Huy Ban tại một phiên tòa xét xử

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) và nghe đại diện tổ chức đảng trình bày, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng (BCSĐ), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quyết định, trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy định đối với việc sử dụng Quỹ BHXH để cho Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vay vốn, gây thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước, bị xử lý hình sự và phạt tù giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Vũ Liên Oanh, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư giai đoạn 2015 - 2019. Bà Oanh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vi phạm của 3 cựu cán bộ nêu trên là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng các ngành BHXH, ngành GD-ĐT, địa phương và cá nhân mình, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 ông Nguyễn Huy Ban, Lê Bạch Hồng và bà Vũ Liên Oanh.

Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8-9, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 6 xem xét, kết luận một số nội dung.

Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với: Ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc cho Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALC II) vay vốn từ Quỹ BHXH trái quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền của Nhà nước.

UBKT Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với: Bà Vũ Liên Oanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường học.

UBKT Trung ương cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Phước Tường, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính kiêm Kế toán trưởng BHXH Việt Nam, do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong chỉ đạo lập, thẩm định các tờ trình, tham mưu Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho Công ty ALC II vay vốn từ Quỹ BHXH trái quy định, gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước.

Nguồn: https://nld.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tri-hop-ky-luat-2-nguyen-lanh-dao-bao-hiem-xa-hoi-20210928185719037.htm