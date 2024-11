Tông bay nhiều phương tiện, tài xế xe 7 chỗ có dấu hiệu không tỉnh táo

Tối 28/11, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang làm việc với tài xế T.Q.V. (SN 1976, ngụ quận 4) để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên hoàn xảy ra trên đường song hành cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức). Công an TP Thủ Đức cũng đang kiểm tra nhanh ma túy và nồng độ cồn tài xế V.

Hiện trường vụ xe 7 chỗ tông hàng loạt phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h, xe ông tô do tài xế V. điều khiển lưu thông trên đường song hành với cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (hướng từ đường Đỗ Xuân Hợp về đường Nguyễn Thị Định), đến đoạn trên thì xe bất ngờ lao qua làn đường ngược lại tông vào đuôi xe khách 16 chỗ sau đó húc văng 3 xe máy trên đường.

3 xe máy bị hư hỏng, 2 người đi cấp cứu.

Các phương tiện vương vãi trên đoạn đường hơn 20m.

Tại hiện trường, tài xế V. bước ra khỏi xe 7 chỗ trong tình trạng không tỉnh táo. Phần đầu xe 7 chỗ bị hư hỏng, 3 xe gắn máy văng nhiều phía. 4 người trên 3 xe gắn máy văng xuống đường, trong đó có 2 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]