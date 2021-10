Tối 2-10, hàng ngàn người dân từ Bình Dương qua TP HCM về quê miền Tây

Đi xe máy chở theo trẻ nhỏ, hàng cồng kềnh rời tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, khi đến cửa ngõ TP HCM, hàng ngàn người dân được lực lượng công an tuyên truyền, hỗ trợ về quê ở các tỉnh miền Tây.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 19 giờ ngày 2-10, hàng ngàn người từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đổ về các cửa ngõ TP HCM để xin qua chốt về các tỉnh miền Tây.

Tại chốt kiểm soát dưới chân cầu Vĩnh Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP HCM), lực lượng CGST thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Bình Phước tiến hành kiểm tra từng người dân.

Hàng ngàn người từ Bình Dương đổ về cửa ngõ TP HCM vào khuya 2-10 đến rạng sáng 3-10

Một cán bộ công an cho hay theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP HCM những trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính với Sars - CoV-2, tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 thì được tạo điều kiện qua chốt.

Ngược lại những trường hợp chưa tiêm vắc-xin hoặc giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn thì được lực lượng công an hỗ trợ quay trở lại địa phương.

Lực lượng công an kiểm tra từng trường hợp đủ giấy xét nghiệm âm tính Sars - CoV-2, tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin mới được rời khỏi TP HCM về quê

"Chúng tôi đã tuyên truyền và hỗ trợ người dân về quê trong điều kiện an toàn và tránh lây lan dịch bệnh" - một chiến sĩ CSGT nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Trà Vinh) kể 2 vợ chồng thất nghiệp từ khi dịch bùng phát ở tỉnh Bình Dương nên gặp rất nhiều khó khăn. Khi biết được thông tin TP HCM nới lỏng giãn cách, người dân được tạo điều kiện về quê, anh dùng xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ rời Bình Dương lên TP HCM để về tỉnh Trà Vinh.

Nhiều trường hợp không đủ điều kiện buộc phải quay về lại tỉnh Bình Dương

"Sáng nay, tôi tranh thủ chở vợ con đi xét nghiệm Covid-19. Trên đường đi tôi rất lo lắng vì nếu không về quê được thì tối nay gia đình tôi không biết ở đâu. Nhưng khi đến chốt, cán bộ công an kiểm tra bảo tôi đủ điều kiện để về quê. Các chiến sĩ còn chúc gia đình tôi thượng lộ bình an, về quê khiến tôi mừng lắm" - anh Hùng xúc động.

Anh Nguyễn Thanh Hoá (quê Bến Tre) khi đi đến chốt kiểm soát dưới chân cầu Vĩnh Bình thì bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Anh Hoá đã tiêm 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nhưng giấy xác nhận xét nghiệm lại hết hạn nên phải quay trở lại Bình Dương.

"Thấy mọi người kéo nhau về quê nên tôi nóng lòng quên đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Khi đến TP HCM, cán bộ công an bảo tôi chưa đủ điều kiện về quê, tôi chấp hành, gọi điện xin chủ trọ ở lại 1 đêm, ngày mai tiếp tục đi lấy xét nghiệm âm tính rồi về quê vẫn chưa muộn" - anh Hoá trình bày.

Đến 0 giờ 30 phút, lực lượng công an vẫn túc trực tại chốt kiểm soát để tuyên truyền, hỗ trợ cho người dân về quê.

