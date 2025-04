Khám xét trụ sở Công ty Chị Em Rọt của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs

Đến trưa nay (5/4), Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục phối hợp cùng Công an phường An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) khám xét trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt (số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và các bị can khác.

Tại đây, cơ quan công an đã thu hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Công an khám xét trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt. Ảnh: Công an cung cấp

Công an thu giữ lượng lớn kẹo rau củ Kera. Ảnh: Công an cung cấp

Trong chiều 4/4 đến sáng 5/4, Bộ Công an cũng phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét tại địa điểm sản xuất kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần ASIA LIFE, tại TP Buôn Ma Thuột.

Trụ sở Công ty cổ phần ASIA LIFE ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

Liên quan đến vụ án, ngày 4/4, Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm:

Nguyễn Phong, SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ASIA LIFE, địa chỉ thường trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Lê Tuấn Linh, SN 1989, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, địa chỉ thường trú tại TP Thủ Đức, TPHCM.

Lê Thành Công, SN 1989, thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt.

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, SN 1998 (trú tại TP Thủ Đức, TPHCM; quê Nghệ An), thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt.

Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục; SN 1995, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, quê Vĩnh Phúc.

Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs (áo trắng)

Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục (bìa phải) khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

5 bị can bị khởi tố về các tội danh: "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TPHCM) để làm rõ vai trò có liên quan đến vụ án.