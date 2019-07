Tin vui đến với người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con

Thứ Hai, ngày 15/07/2019 12:38 PM (GMT+7)

Sau gần 2 tháng sinh con bằng nghị lực phi thường, người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối từ chối điều trị để sinh con nhận được tin vui đặc biệt.

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Liên (huyện Lý Nhân, Hà Nam) mang thai được 4 tháng thì được phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn vào phổi, xương. Chị Liên quyết định từ chối điều trị để nhường sự sống cho con và được các bác sĩ BV K TƯ theo dõi sát sao.

Đến ngày 22/5, khi thai được 31 tuần và sức khỏe của chị Liên tiến triển xấu, BV K TƯ phối hợp với BV Phụ sản TƯ thực hiện ca mổ đẻ trong tư thế sản phụ ngồi. Sau sinh, bé được chuyển về BV Phụ sản TƯ chăm sóc đặc biệt, còn chị Liên tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại BV K TƯ.

Chị Liên vui mừng vì con trai được xuất viện.

Ngày 15/6, mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng với mong mỏi cháy lòng là được gặp con, Bệnh viện K đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức cho hai mẹ con gặp nhau lần đầu sau ca mổ lấy thai hy hữu.

Hôm nay (15/7), sau gần 2 tháng chào đời, bằng nghị lực phi thường của mẹ và con, cùng sự chăm sóc của các bác sĩ, sản phụ Nguyễn Thị Liên đón bé Bình An ra viện với sức khỏe tốt.

“Chỉ cần hai mẹ con gặp nhau đã mừng lắm rồi. Nhưng giờ mẹ được về nhà thì đó là điềukhông thể tưởng tượng được”, PGS, TS Trần Danh Cường- Giám đốc BV Phụ sản TƯ nói.

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương chia sẻ niềm vui với chị Liên và gia đình.

Bác sĩ Lê Minh Trác, Trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ Sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương, cho biết sau 55 ngày được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, đến thời điểm này, bé Đỗ Bình An đã nặng 2.400 gram (tăng 900 gram so với với điểm nhập viện là ngày 22/5). Sau 25 ngày chăm sóc tích cực, bé Bình An đã tự thở. Sau 2 tuần nữa, dự kiến sẽ tăng 5 lạng nữa giống như một cháu mới sinh được khoảng 2,900 gram.

Cả gia đình đoàn tụ, hạnh phúc đón bé Bình An.

Hiện, bé Bình An không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất. Bé đã tự thở, ổn định, tăng cân, tự bú được, phản xạ sơ sinh bình thường, không có sự bất thường về thần kinh, thị giác.

Theo bác sĩ Trác, dù người mẹ mang thai phải điều trị ung thư bằng hóa chất nhưng khi chào đời, tình trạng sức khỏe của bé Đỗ Bình An khá ổn định, không có bất thường dù người mẹ điều trị hóa chất. Chỉ có điều khi được đưa đến bệnh viện, bé Bình An không tự thở, phải có máy hỗ trợ và phù do sinh non… Bé Bình An cũng khóc ngay khi được sinh ra dù tuổi thai chỉ mới 31 tuần. Trọng lượng bé sơ sinh tương ứng với tuổi thai của bé.

“Bệnh viện đồng hành chăm sóc em bé từ xa tốt nhất, mong em bé khỏe mạnh bình thường, biết đâu 18 năm nữa vào ngành y. Tôi cũng phải cảm ơn chị Liên đã nỗ lực rất nhiều để hồi phục. Nếu sau này cắt được khối u, bệnh nhân tiến triển tốt thì đây là trường hợp kinh điển trong y học. Trước đây, với những ca bệnh ung thư trong thai kỳ rất đáng sợ, ngay cả với giới y khoa, nhưng để có được ngày gặp gỡ hôm nay, đây là điều đặc biệt và kỳ tích của ngành y. Đây là kết thúc có hậu của hành trình chống chọi với bệnh tật và hành trình phát triển bên ngoài của một em bé"- PGS Cường chia sẻ.