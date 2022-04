Tin tức 24h qua: Xử phạt gần 19 triệu đồng chủ quán bán ly cà phê “đắt nhất Việt Nam"

Xử phạt gần 19 triệu đồng chủ quán bán ly cà phê “đắt nhất Việt Nam; Gặp sự cố, tàu biển trôi tự do suýt va vào cây cầu hiện đại nhất Hải Phòng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huy (45 tuổi, trú 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc) - người đại diện quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) gần 19 triệu đồng.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn tính tiền đồ ăn, thức uống của quán cà phê này, trong đó mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá tới 249.000đ.

Khi các cơ quan chức TP Bảo Lộc đến kiểm tra, ông Huy cho rằng ly cà phê “Phượng hoàng lửa” là món đặc biệt của quán, có công thức riêng, gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, trên menu không có cà phê “Phượng hoàng lửa” như trong hóa đơn tính tiền.

Dòng trạng thái đăng thông tin giả trên trang facebook

Sau đó, mạng xã hội lại xôn xao vì hóa đơn bán hàng khác của quán tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” lên tới 28,8 triệu đồng.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Huy để làm rõ tính xác thực của hóa đơn này. Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Gặp sự cố, tàu biển trôi tự do suýt va vào cây cầu hiện đại nhất Hải Phòng

Vào khoảng 4h ngày 21/4, trên sông Cấm, đoạn gần chân cầu Hoàng Văn Thụ - cây cầu hiện đại nhất TP Hải Phòng, nối Trung tâm thành phối với huyện Thủy Nguyên - một con tàu chở hàng của nước ngoài đã xảy ra sự cố. Tàu biển mang tên Outrivaling 3, trọng tải 12.000 DWT đã bị chết máy lùi và trôi tự do từ phía cảng Hoàng Diệu về phía cầu Hoàng Văn Thụ.

Sau khi va chạm vào bờ kè công viên gầm cầu Hoàng Văn Thụ và làm vỡ một đoạn lan can dài của công viên, tàu biển Outrivaling 3 đã tạm dừng lại.

Con tàu đang được định vị tại chỗ.

Tàu biển Outrivaling 3 suýt nữa đã va vào thành cầu Hoàng Văn Thụ. Được biết, hiện nước sông Cấm đang dâng cao, nếu không nhanh chóng đưa tàu Outrivaling 3 ra khỏi khu vực gầm cầu Hoàng Văn Thụ thì việc tàu va chạm với cầu Hoàng Văn Thụ và mắc kẹt tại đây có thể xảy ra.

Lực lượng Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạm định vị con tàu tại chỗ, chờ nước xuống để tàu lai hỗ trợ đưa tàu biển Outrivaling 3 ra ngoài và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mưa sao băng lập đỉnh trên bầu trời Việt Nam vào đêm nay

Mưa sao băng Lyrids được lấy tên từ chòm sao Lyra - Thiên Cầm, cũng là nơi mà các ngôi sao băng như tuôn ra trên bầu trời. Theo định vị tại TP HCM bằng công cụ trên trang Time and Date, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt đỉnh vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/4.

Dự kiến trong năm nay sẽ có khoảng 18 ngôi sao băng xuất hiện mỗi giờ trong đêm cao điểm. Trận mưa ánh sáng này đã bắt đầu xuất hiện với tần suất yếu từ ngày 14/4 và dự kiến sẽ biến mất hẳn sau ngày 30/4. Đêm đỉnh điểm của nó thường rơi vào đêm 21 hoặc 22/4, tùy theo múi giờ của mỗi quốc gia.

Đây là một cơn mưa sao băng nhỏ so với những mưa sao băng khác trong năm, bởi vậy bạn sẽ cần một chút chú ý khi quan sát nó. Để xem sao băng tốt nhất, cần để mắt làm quen với bóng tối 15-20 phút và chọn nơi thoáng đãng để thưởng thức.

Sụt đất hàng trăm ngôi nhà bị nứt, giếng đào cạn nước

Đã nhiều năm, người dân ở xã miền núi Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phải sống trong thấp thỏm, bất an, lo sợ khi liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt đất; hàng trăm ngôi nhà bị nứt, nền gạch bong tróc; giếng đào kiệt nước một cách bất thường.

Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, hiện tượng sụt đất bắt đầu xảy ra từ giữa tháng 1/2020 và đến nay đã có 13 hố sụt lún tại các cánh đồng của xã. Các hố sụt lún có đường kính trung bình từ 2,5 - 7 m, chiều sâu 1,5 - 2,5 m. Không chỉ sụt lún, tình trạng thiếu nguồn nước ngầm vẫn diễn ra 2 năm nay, khiến ruộng lúa cạn khô, giếng sinh hoạt của dân trơ đáy.

Ngôi nhà mới xây dựng xuất hiện vết nứt dài

Từ năm 2021 đến nay, UBND xã đã gửi 14 báo cáo hiện trạng lên UBND huyện, đề nghị làm rõ nguyên nhân nhưng vẫn chưa có kết quả. Với những điểm sụt lún, xã đã làm rào chắn, khoanh vùng, đặt biển cảnh báo người dân, tránh nguy hiểm. Riêng vấn đề nguồn nước sinh hoạt (do các giếng nước đột ngột mất nước, bị cạn), tỉnh cũng đã có dự án lắp đặt ống cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cũng cho biết, trên địa bàn xã hiện nay có 11 doanh nghiệp khai thác đá và quặng thiếc, trong có doanh nghiệp khai thác quặng dưới lòng đất theo hình thức hầm lò. Gần đây nhất, khi quy mô khai thác có sử dụng phương tiện, máy móc hiện đại hơn, nhất là trong lĩnh vực khai thác quặng thiếc dưới lòng đất thì xuất hiện những hiện tượng bất thường như trên.

