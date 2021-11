Tin tức 24h qua: Va chạm xe máy trong đêm, 2 học sinh tử vong

Va chạm xe máy trong đêm, 2 học sinh tử vong; TP Đà Lạt không còn là TP duy nhất không có đèn tín hiệu giao thông... là những tin nóng nhất 24h qua.

Va chạm xe máy trong đêm, 2 học sinh tử vong

Khoảng 22h45 tối 7/11, em Cụt Bá Mạnh (SN 2005), em Moong Văn Hải (SN 2006) và em Moong Văn Huệ (SN 2005, cùng là học sinh Trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An) điều khiển 2 chiếc xe gắn máy. Khi đi đến địa phận khối 4 (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông khác điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông cùng Hải và Mạnh tử vong tại chỗ. Riêng em Huệ bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Các em này nhà ở xa, hiện đang thuê trọ ở tại thị trấn Mường Xén để học.

TP Đà Lạt không còn là TP duy nhất không có đèn tín hiệu giao thông

Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết việc cải tạo, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không còn là TP duy nhất trên cả nước chưa có đèn tín hiệu giao thông ở các nút giao.

Theo Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, công tác lắp đặt trụ đèn tín hiệu được thực hiện từ tháng 10 đến nay. Hiện nay đã có bảy khu vực được lắp đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, nhiều đèn tín hiệu đang được vận hành thử nghiệm.

Dự án trên có tổng kinh phí hơn 142 tỉ đồng, nằm trong dự án xây dựng công trình khẩn cấp chống ùn tắc giao thông. Dự kiến đi vào vận hành cuối năm nay.

Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị bắt vì vi phạm đấu thầu

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TPHCM) và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm về hành vi 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Ông Quân (áo xanh) và ông Lợi sau khi bị bắt

Theo điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định ông Quân và Lợi đã thông đồng, cấu kết với nhau để thực hiện trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 7/11, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can.

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, phòng dịch Covid-19 thế nào?

Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho hay, trong vòng 15 ngày đầu (tính từ ngày 6/11), hệ thống tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ phục vụ miễn phí cho tất cả người dân đến đi thử. Sau đó mới thu phí. Lượng khách đi tàu đông hơn dự kiến ban đầu, đặt biệt khung giờ từ 9h – 11h sáng 7/11.

Người dân đi trải nghiệm tàu Cát Linh – Hà Đông

Tuy nhiên, Metro Hà Nội đã có giải pháp để giãn cách hành khách, đảm bảo đúng quy định về khoảng cách 5K. Đơn vị đã bố trí nhân sự và các trang thiết bị để phân luồng người dân ngay tại sảnh tầng 1 và tầng 2 của nhà ga, khách trên tầng 3 đi hết thì mới cho tầng 2 lên, tầng 2 lên hết mới cho tầng 1 lên.

Metro Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nếu đi làm bằng tàu thì đi đúng khung giờ, nhưng nếu đi trải nghiệm như các cụ hưu trí hay sinh viên nên tránh khung giờ cao điểm. Đồng thời, cần chú ý tuân thủ đúng quy định 5K, đảm bảo giữ khoảng cách khi xếp hàng cũng như khai báo quét mã QR trên tàu.

Đước biết trong ngày thứ 2 (7/11) chạy tàu Cát Linh – Hà Đông đã có 141 chuyến tàu và có 54.121 người đi tàu. Trước đó, trong ngày đầu tiên vận hành thương mại tàu có 25.680 lượt khách đi tàu với 109 chuyến tàu. Như vậy, số lượng người dân đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày thứ 2 đã gấp hơn 2 lần ngày đầu tiên và số lượng chuyến tàu cũng tăng thêm 32 chuyến.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổ chức ngày tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19

Ngày 8/22, tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2022; báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19… đại biểu (ĐB) Nguyễn Hữu Thông (Đoàn ĐBQH Bình Thuận) đã đề xuất ngày 27/4 trong năm làm ngày tưởng niệm cho các đồng bào qua đời bởi dịch COVID-19.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Cùng nội dung này, ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng việc tổ chức Quốc tang cho đồng bào đã mất do đại dịch cũng là để nhắc nhở những người đang sống tuyệt đối không được lơ là việc phòng chống dịch COVID-19 và để “chúng ta đồng lòng, quyết tâm hơn trong công cuộc chống đại dịch”.

“Dành cho họ một ngày quốc tang là rất nhân văn, là rất nhân nghĩa và cũng rất nhân ái, đúng với đạo lý của con người Việt Nam” - ông Trí nói.

Đánh giá lại việc ăn uống tại chỗ tại TPHCM

Ngày 8/11, Bộ Y tế vừa ghi nhận 7.954 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 971.711 ca, trong đó có 838.658 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hải Phòng, toàn bộ học sinh các trường trên địa bàn quận Kiến An chuyển qua học online do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tại TPHCM, TPHCM đang cân nhắc, dự kiến đến ngày 15/11 sẽ chính thức có một vài điều chỉnh trên tinh thần gần hơn với Nghị quyết 128.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết hiện có nhiều ý kiến cho rằng thành phố không nên cho ăn uống tại chỗ và thậm chí "phản đối ghê gớm" việc thí điểm bán rượu bia. TPHCM đang trong quá trình đánh giá ưu, nhược của từng giải pháp này.

