Tin tức 24h qua: Thiếu niên 14 tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nát tay do nổ điện thoại

Thiếu niên 14 tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nát tay do nổ điện thoại

Ngày 5/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) thông tin về việc vừa mổ cứu bàn tay cho 1 thiếu niên 14 tuổi ở Hải Dương bị dập nát do nổ điện thoại. Thiếu niên cho biết, trong quá trình sử dụng điện thoại, bất ngờ điện thoại phát nổ, sau đó được gia đình chuyển ngay đến Bệnh viện 108.

Tại Bệnh viện 108, bệnh nhân được các bác sĩ kịp thời phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt lọc vết thương, chỉnh trục các ngón, găm đinh cố định, khâu định hướng vết thương, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, các ngón tay hồng….

TS.BS Ngô Thái Hưng, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 108 cho biết các dạng tổn thương này thường phức tạp, ngoài các tổn thương dập nát trực tiếp còn các tổn thương do sóng nổ. Do đó, các tổn thương này hay có hoại tử thứ phát sau phẫu thuật mà bệnh nhân cần được theo dõi tiếp.

Bị 'tố' say xỉn, tấn công bảo vệ: Tổng giám đốc Bệnh viện FV lên tiếng

Ngày 5/12, ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương) bảo vệ tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng đã gửi đơn tố cáo Tổng Giám đốc Bệnh viện FV lên Công an phường Thảo Điền và Công an TP Thủ Đức (TPHCM) có biểu hiện say xỉn, hành hung khiến ông phải nhập viện điều trị. Theo ông Hùng, khuya 2/12, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cùng một người đàn ông ngoại quốc khác đi ôtô đến địa chỉ 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, yêu cầu được vào trong tòa nhà để tìm bạn.

Camera ghi lại cảnh xô xát giữa Tổng Giám đốc Bệnh viện FV và nhân viên bảo vệ. Ảnh: Cắt từ clip

Nhưng ông nói đây là nhà riêng và người chủ đã khóa cửa. Lúc này, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV la hét, dùng chân đạp ầm ầm vào cửa chính căn nhà, và tấn công ông Hùng khi bị ngăn cản. Vị Tổng Giám đốc trong vụ việc xô xát được xác định là bác sĩ Jean-Marcel Guillon.

Nói về lý do dẫn đến vụ việc, ông Jean-Marcel Guillon cho hay, sau khi ăn tối, ông nhận được cuộc điện thoại báo có người bạn đang nguy kịch vì nhồi máu cơ tim. Sau khi nhận được địa chỉ, vị bác sĩ lập tức lên xe đến nhà bệnh nhân. Khi cố giải thích cho bảo vệ ở gần đó về tình huống khẩn cấp nhưng bảo vệ không hiểu tiếng Anh. "Tôi không tấn công ông ấy nhưng ông bỏ chạy. Tôi đuổi theo, cố đẩy ông quay lại về phía cửa tòa nhà và nói "làm ơn hãy mở cửa cứu người" - ông Jean-Marcel Guillon kể.

Nhưng sau đó vài người bạn khác đến và nói ông Jean-Marcel Guillon nhầm địa chỉ và hướng dẫn ông đến đúng nhà của bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân được sơ cứu và cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Bảo vệ chung cư mang 4 ô tô của cư dân đi cầm cố

Các cư dân sinh sống tại một chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3, TP.HCM) không thấy ô tô của mình trong bãi giữ nên báo công an.

Qua kiểm tra, có 4 xe ô tô đã “biến mất” một cách đáng ngờ. Người dân phát hiện xe của mình bị một người tên là PHC mang đi cầm cố ở tỉnh Bình Dương.

Một trong những chiếc xe của cư dân bị mang xuống Bình Dương cầm cố đã được tìm thấy. Ảnh: NDCC

Theo các nạn nhân, ông C từng là đội trưởng đội bảo vệ và điều xe ở chung cư nơi mình sinh sống. Trong lúc người dân cho xe vào bãi giữ có giao lại chìa khóa để sắp xếp chỗ đậu, lợi dụng điều này, ông C đã lái xe đi cầm cố.

Các xe được mang xuống Bình Dương cầm với số tiền 100 triệu đồng/ chiếc. Sau đó, 4 xe ô tô cũng được công an quận 3 thu hồi tại một chung cư ở phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện công an đang truy tìm ông C để phục vụ điều tra, xử lý.

Kỳ lạ, vật dụng trong nhà bỗng dưng bốc cháy

Hơn một tuần nay, nhiều vật dụng trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng (ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đột nhiên bốc cháy dù không có tác động từ con người.

Theo anh Mừng, các vật dụng dễ bắt lửa như nhựa hay vải đều cháy. Quần áo, mền gối, bình nước hay ống hút ngày nào cũng bốc cháy từ 4 đến 5 lần, có những ngày khoảng 10 lần. Lo sợ nên anh chuẩn bị sẵn vài xô nước trong nhà để có cháy thì kịp chữa, tránh ngọn lửa lan rộng.

Ngọn lửa nhỏ nhưng gây thiệt hại nhiều về đồ đạc gia dụng trong nhà

Theo anh, hiện tượng lạ này xảy ra vào ban ngày cho đến khoảng 22 giờ, đến lúc tắt đèn đi ngủ thì không thấy cháy. Thấp thỏm lo âu, mấy ngày đầu gia đình anh còn chẳng dám đi ruộng. Dù có đem hết đồ bị cháy ra sân cho thoáng thì ngọn lửa vẫn còn chập chờn không hết.

Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã xuống xem tình hình, lấy mẫu cháy đi xét nghiệm vào ngày 4/12.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-thieu-nien-14-tuoi-i-cap-cuu-trong-tinh-trang-nat-tay...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-thieu-nien-14-tuoi-i-cap-cuu-trong-tinh-trang-nat-tay-do-no-ien-thoai-a584128.html