Tin tức 24h qua: Phòng COVID-19, chủ nhân Jackpot hơn 108 tỉ trùm kín đồ bảo hộ đi nhận giải

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Phòng COVID-19, chủ nhân Jackpot hơn 108 tỉ trùm kín đồ bảo hộ đi nhận giải; Vợ chồng Phú Lê - đàn anh, đàn chị của Khá "Bảnh" bị bắt giữ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chống COVID-19, chủ nhân Jackpot hơn 108 tỉ trùm kín đồ bảo hộ đi nhận giải

Sáng 6/8, đến chi nhánh Vietlott tại Khánh Hòa nhận giải xổ số hơn 10,8 tỉ đồng giữa lúc đại dịch COVID-19 đang căng thẳng, ông V. đã trùm kín một bộ đồ bảo hộ chống hạt bắn chứa virus. Ngoài ra, ông còn mang cả găng tay và đeo mặt nạ để đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như bảo mật hình ảnh cá nhân.

Ông V. trùm kín đồ bảo hộ, đeo găng tay và đeo mặt nạ khi nhận giải.

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 10,8 tỉ đồng (10% phần vượt 10 triệu đồng), ông V. đã thực nhận hơn 97 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng.

Chia sẻ khi làm thủ tục nhận giải, ông V. cho biết, tấm vé Power 6/55 may mắn được ông mua tại một điểm bán hàng ở Chợ Xóm Mới, đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 27/7.

Với tinh thần “một người đổi đời, nhiều người tốt lên”, sau khi nhận giải, ông V. đã đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Tạ Đăng Đoan thay ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 6/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Đăng Đoan (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay ông Nguyễn Nhân Chinh được điều chuyển làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội. Trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Tạ Đăng Đoan giữ nhiều chức vụ khác nhau trong tỉnh.

Ông Tạ Đăng Đoan nhận quyết định là tân Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh sáng 6/8.

Trước đó, từ ngày 15 đến 17/6, Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh - con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động, chỉ định ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh vào ngày 22/7.

Sự điều động trên đã tạo nên làn sóng trong dư luận, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét điều chỉnh lại công việc của ông Chinh cho phù hợp.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, đã có 3 người được bầu và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, lần lượt là các ông: Vương Quốc Tuấn, Nguyễn Nhân Chinh và Tạ Đăng Đoan. Trong đó, ông Nguyễn Nhân Chinh có thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ngắn ngủi nhất, đúng 13 ngày.

Kỷ luật trung úy cảnh sát mặc áo phông, quần soóc đi xử lý bán hàng rong

Ngày 1/8, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh sự việc một nam thanh niên mặc áo phông, quần soóc, điều khiển xe ô tô biển xanh BKS: 31A- 7141 (loại xe trang bị cho Công an phường) đi nhắc nhở, xử lý người bán hàng rong trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Người dân phản ứng Trung úy Lâm khi người này mặc áo phông, quần soóc đi xử lý người bán hàng rong.

Kết quả kiểm tra cho thấy, khoảng 09h30 ngày 1/8, khi chưa được sự phân công, điều động của Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi, Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (SN 1996, là Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi) mặc áo phông, quần soóc, đã tự ý lái xe ô tô của đơn vị có BKS: 31A- 7141 (xe dùng cho lực lượng Cảnh sát trật tự) đến khu vực ngã tư Phúc Lợi - Vũ Xuân Thiều (thuộc địa bàn phường Phúc Lợi) để nhắc nhở, xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè, dẫn đến bị người dân phản ứng, quay video ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Tối 3/8, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển làm công tác với trung úy Lâm. Nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm đối với Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi do thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xem xét danh hiệu thi đua, phân loại cán bộ năm 2020.

Việt Nam có 10 ca tử vong liên quan COVID-19, ghi nhận 747 ca mắc

Đầu giờ chiều 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân 718 (BN 718): nữ, 67 tuổi, quê quán: Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Chẩn đoán tử vong: Đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và COVID-19.

Chiều 6/8, Bộ Y tế thông tin về 30 ca mắc COVID- mới tại Việt Nam, trong đó có 27 ca liên quan đến Đà Nẵng. Việt Nam có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Vợ chồng Phú Lê - đàn anh, đàn chị của Khá "Bảnh" bị bắt giữ

Ngày 6/8, nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ Phú Lê và vợ là Thúy Kiều (trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về vụ án Cố ý gây thương tích.

Vợ chồng Phú Lê tại thời điểm bị bắt giữ.

Phú Lê là một nam ca sỹ, diễn viên nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook và trang Youtube với các ca khúc về tình anh em xã hội, tình mẹ. Nam ca sỹ này được một số bộ phận giới trẻ yêu thích vì phong cách "giang hồ", đàn anh, đàn chị và có mối quan hệ khá thân thiết với một số giang hồ mạng khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng...

