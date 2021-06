Tin tức 24h qua: Nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt, cầm dao đe đọa

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 19:53 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt, cầm dao đe đọa; Bộ Y tế vừa công bố 2 ca tử vong do liên quan đến COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt, cầm dao đe đọa

Ngày 24/6, nữ diễn viên Đào Hoàng Yến đã đăng tải video dài khoảng 2 phút trên trang fanpage chính thức của mình ghi lại cảnh bị hành hung vào ngày 22/6. Trong clip, anh C.T đã có hành vi đấm vào mặt chị Yến và mang dao quay trở lại đe doạ nữ diễn viên này.

Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của nữ diễn viên Đào Hoàng Yến về việc bị chồng cũ hành hung. Sau khi nhận được trình báo của nữ diễn viên, Công an phường Xuân La đã báo cáo Công an quận Tây Hồ, đồng thời đưa bị hại đi giám định thương tích để xử lý vụ việc.

Camera an ninh trong quán ăn đã ghi lại hình ảnh “cô Xuyến” bị hành hung.

Diễn viên Đào Hoàng Yến từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được phát sóng trên VTV, trong đó có vai diễn “cô Xuyến” trong phim Về nhà đi con đã tạo ấn tượng với khán giả.

Anh C.T là người chồng thứ 4 của nữ diễn viên. Hai người đã ly hôn từ tháng 3/2020 và có một con chung.

Bộ Y tế vừa công bố 2 ca tử vong do liên quan đến COVID-19

Trưa 24/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72.

Ca tử vong 71 là bệnh nhân 13082, nam, 88 tuổi, địa chỉ: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: Tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong hồi ngày 22/6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.

Ca tử vong 72 là bệnh nhân 11081, nam 82 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: tăng huyết áp, gout, đái tháo đường.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, gout, đái tháo đường, lão suy.

Đây là ca tử vong thứ 71, 72 do liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 36, 37 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

6h sáng ngày 24/6, toàn TP Bắc Giang được gỡ bỏ giãn cách xã hội

Ngày 24/6,Bộ Y tế công bố 279 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 14232 ca.

Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã yêu cầu người dân trong khu tam giác Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê) tuyệt đối không ra khỏi nhà. Ai ở nhà nấy, không tiếp xúc và khai báo y tế bắt buộc hàng ngày.

Tại Phú Yên, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 15 giờ ngày 24/6.

Tại Bắc Giang, toàn TP Bắc Giang đã được gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng 24/6, nhiều dịch vụ được mở lại.

Cảnh sát truy đuổi, nổ 2 phát súng chỉ thiên khống chế 2 tài xế vượt chốt kiểm dịch

Khoảng 10 giờ ngày 23/6, Phạm Đức Bắc (43 tuổi) lái ô tô BS: 93A-212.41 chở Trần Bá Hải (38 tuổi), chạy trên đường tỉnh 751, hướng từ huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương về tỉnh Bình Phước.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 4 thuộc xã Minh Long, huyện Chơn Thành được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế. Tài xế Bắc không chấp hành mà tăng ga tháo chạy, ngay lập tức, lực lượng chức năng lên xe truy đuổi, nhiều lần yêu cầu tài xế dừng nhưng không thành.

Lực lượng chức năng đã nổ 2 phát súng chỉ thiên, nhưng đối tượng vẫn tăng ga tháo chạy. Dưới sự phối hợp của nhiều lực lượng, truy đuổi qua nhiều tuyến đường dài 20km, tài xế mới chịu dừng xe và bị khống chế sau đó.

Cả hai được đưa đi xét nghiệm COVID-19. Ngày 24/6, Công an huyện Chơn Thành đã tạm giữ Bắc và Hải về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19.

