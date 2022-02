Tin tức 24h qua: Nhặt được cặp da chứa nhiều tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội tìm chủ nhân

Nhặt được cặp da chứa nhiều tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội tìm chủ nhân; Chia sẻ clip vụ nổ súng ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nhặt được cặp da chứa nhiều tiền, nam thanh niên lên mạng xã hội tìm chủ nhân

Chiều 18/2, anh Lê Huy Lương, (32 tuổi, ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, anh đã nhặt được chiếc cặp da bên trong có nhiều tiền trên đầu đường Trần Duy Hưng vào khoảng 22h20 tối 17/2.

Khi về đến nhà anh mới mở chiếc cặp ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều tiền, khoảng 100 triệu đồng, đồ dùng cá nhân và một số giấy tờ khám bệnh, giấy thanh toán ngân hàng nhưng lại không có giấy tờ tuỳ thân của chủ nhân. Tuy nhiên, vợ chồng anh Lương đồng lòng sẽ quyết tâm tìm chủ chiếc cặp để trả lại.

Anh Lương (bên phải) trao toàn bộ tài sản cho chủ nhân đánh rơi.

Tìm trong cặp thì thấy có 1 thẻ xe chung cư bên trên có ghi biển số xe, số phòng, số điện thoại của chủ thẻ, anh Lương gọi điện vào số điện thoại nhưng thuê bao không liên lạc được. Anh Lương cho biết, anh chụp hình đăng tải lên Facebook, để số điện thoại liên hệ, lúc 23h đêm đến 3h sáng 18/2, anh Hoàng Huy Tuyên (chủ nhân của chiếc cặp da) đã liên hệ với anh.

Chia sẻ clip vụ nổ súng ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Ngày 18/2, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong ngày 15 và ngày 16/2, nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo đăng tải, chia sẻ video clip, hình ảnh miêu tả tỉ mỉ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Tuy nhiên, theo quy định đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn lên mạng xã hội" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 05 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Những hình ảnh ghi lại vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân không thực hiện việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip ghi lại diễn biến vụ án mạng xảy ra tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai và các hình ảnh, video clip có nội dung tương tự trên các tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân.

Sương mù dày đặc khiến hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh

Từ 20h05 tối 17/2, toàn bộ chuyến bay đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và một số sân bay tại khu vực phía Bắc phải chuyển hướng hạ cánh đi các sân bay khác như: Vân Đồn, Phú Bài, Đà Nẵng. Một số chuyến bay thậm chí buộc phải quay lại điểm xuất phát.

Sương mù bao phủ nhiều nơi ở miền Bắc được cho là nguyên nhân khiến nhiều sân bay không tiếp nhận được máy bay hạ cánh. Tại sân bay Nội Bài tầm nhìn chỉ đạt từ 700 đến 800m, trần mây từ 50m - 60m, gió đông bắc tốc độ 1 đến 2m/giây.

Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài Tô Tử Hà cho biết, từ 4h25 sáng nay (18/2), thời tiết đã tốt lên, sân bay này đã có thể tiếp thu tàu và khai thác bình thường.

Chủ quán thuê người mặc bikini để câu khách bị lập biên bản

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/2, quán O.B, trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long thuê một nhóm thanh niên (đa phần thuộc cộng đồng LGBT) để tổ chức ca hát, khiêu vũ, biểu diễn.

Một người mặc bikini phục vụ trong quán

Điều đáng nói là những thanh niên này chỉ mặc bikini, đi xung quanh quán để chèo kéo khách bằng những hành động phản cảm, mang tính chất đồi trụy. Quán O.B còn mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh đến 0 giờ 10 phút ngày 15/2. Hoạt động này được một số khách tại quán phát trực tiếp, quay phim rồi chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 18/2, công an đã mời làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H (32 tuổi; ngụ quận 8, TP HCM) chủ quán O.B về hành vi liên quan lĩnh vực văn hóa; an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công an TP Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H. và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Điều chỉnh thời gian đến trường của học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành Hà Nội

Ngày 18/2, Bộ Y tế công bố 42.427 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.678.241 ca, trong đó có 2.258.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa nhận được thông tin từ tỉnh Lào Cai và Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc về việc huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hoá do phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong nội địa.

Tại Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian đến trường trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận nội thành.

Đưa xe buýt 2 tầng vào giải cứu hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam cho biết: Đơn vị vừa có văn bản đề xuất với Sở GTVT TP.HCM về việc đưa xe buýt 2 tầng vào giải cứu hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là phương án để giải quyết tình trạng ùn ứ tại sân bay mấy ngày qua.

Lộ trình di chuyển là từ sân bay đến trung tâm TP.HCM. Thời gian phục vụ từ 8 giờ 17 giờ mỗ ngày, 15 phút/xe. Công suất chở tối đa đến 80 khách, gồm 60 chỗ ngồi 20 đứng. Lộ trình dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi nghĩa - Lê Duẩn - Công xã Paris- Đồng Khởi - Mạc Thi Bưởi - Nguyễn Huệ. Đặc biệt khách mua vé City tour sẽ được miễn phí xe đón sân bay.

Ông Luân cho biết nếu 400 chuyến bay/ngày thì khả năng xe 2 tầng chỉ đáp ứng 3-5% lượng khách kẹt ở sân bay. Dự kiến, đơn vị sẽ đề xuất nếu Sở GTVT cho phép thu giá 30.000/chiều.

