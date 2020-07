Tin tức 24h qua: Người phụ nữ bỗng thành tỉ phú sau lần đón con đi học về

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 20:11 PM (GMT+7)

Hai nữ tỉ phú chia nhau giải jackpot 91 tỉ đồng; 3 người chết thảm trong tiệm cầm đồ... là những tin đáng chú ý 24h qua.

Hai nữ tỉ phú chia nhau giải jackpot 91 tỉ đồng

Ngày 8/7, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải cho 2 nữ khách hàng trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số Mega 6/45 tại kỳ quay 601 trị giá hơn 91 tỷ đồng. Theo đó, chị H. và chị N. mỗi người lĩnh hơn 45,6 tỷ đồng.

Trước đó, chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Cần Thơ (thuộc Vietlott) lần lượt tiếp nhận các vé của chị H và chị N. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật cùng hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định 2 chiếc vé có chứa bộ số 04 - 12 - 17 - 19 - 32 – 45 đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45. Đây là Jackpot mới nhất của Mega 6/45 tìm được chủ nhân sau 27 kỳ quay vô chủ liên tiếp kéo dài trong gần 3 tháng qua.

Chị H. và chị N. tại buổi nhận giải

Như vậy, chia đôi, chủ nhân của mỗi tấm vé đã trúng hơn 45 tỉ đồng trước thuế. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 4,5 tỉ đồng theo quy định, mỗi người sẽ thực nhận gần 41 tỉ đồng.

Tại buổi trao giải, chị H. cho biết, chiều 19/6 khi đưa con đi học về, chị đã ghé điểm bán Vietlott mua mấy tờ vé số. Trong khi đó, chị N. cho hay, ngày 19/6 trên đường về quê, đã ghé điểm bán Vietlott ở Long An mua vài tờ vé số và đều do máy tự chọn. Cả chị H. và chị N. đều cho biết, thời điểm mua vé Vietlott trúng giải Jackpot hơn 91 tỷ đồng của hai chị đều mua rất sát so với thời điểm mở thưởng.

Sau tiếng nổ lớn, 3 người chết thảm trong tiệm cầm đồ

Khoảng 9 giờ sáng 8/7, sau tiếng nổ lớn, lửa bốc lên từ tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng nằm tại ngã ba Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương).

Thấy vậy, người dân hô hoán đập cửa gọi những người trong nhà nhưng không ai trả lời. Mọi người dùng bình chữa cháy và nước phun vào dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP Dĩ An đã huy động sáu xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, khống chế ngọn lửa. Khoảng sau hơn 30 phút đám cháy được dập tắt.

Khi kiểm tra, lực lượng PCCC phát hiện có ba thi thể bên trong. Ngoài ra, hai căn ki-ốt kế bên tiệm cầm đồ cũng bị lửa bén sang, khiến nhiều tài sản bị cháy.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nghi Nguyễn Xuân Hoan (31 tuổi) đã giết chết hai mẹ con chị Đỗ Thị Uyên (30 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và cháu Đỗ Việt Anh (con trai chị Uyên) trước khi phóng hỏa đốt cháy cửa tiệm, tự sát. Được biết, chị Uyên đã li hôn người chồng Hàn Quốc, sau đó đưa con trai sống chung với Hoan khoảng vài tháng nay.

Không có việc CSGT ra đường kéo ngã 2 người phụ nữ đi xe máy

Liên quan đến thông tin CSGT ra giữa đường kéo ngã hai người phụ nữ đi xe máy, ngày 8/7 đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, không có chuyện CSGT kéo ngã hai cô gái điều khiển xe máy đi trên đường, tại đèn xanh đỏ Ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hai cô gái tự dìu nhau vào bốt CSGT.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội thông tin, vào khoảng 8h30 ngày 5/7 tại khu vực đèn xanh đỏ ở Ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác gồm các Trung uý Nguyễn Quang Tuấn Anh cùng Trung uý Ngô Hoà Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 6 được phân công làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện vụ va chạm giữa hai xe máy mang BKS 19M1-154… và xe máy 29B1-847… do hai cô gái điều khiển khiển cùng chiều di chuyển hướng Cầu Giấy- Xuân Thuỷ- Mai Dịch.

Sau vụ va chạm, Trung uý Tuấn Anh, Trung uý Hiếu đã đưa 2 cô gái, cùng phương tiện vào khu vực chốt CSGT. Tại chốt lực lượng CSGT đã xác định, chị Đ. T. H. Nh. (ở Phú Thọ) điều khiển xe máy trên đường đến ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy rẽ phải đã va chạm với chị T.T.B.N. (SN 1992, ở Hà Nội). Hậu quả khiến chị N. bị thương nhẹ ở đầu gối, xe máy hư hỏng.

Tại chốt tổ công tác CSGT, chị N. đã xin để hai bên tự hoà giải và kí xác nhận vào sổ nhật kí của CSGT, đồng thời không yêu cầu chị Nh bồi thường thiệt hại và không khiếu kiện gì.

Quyết định cho thôi chức ông Lê Viết Chữ bị tung lên mạng xã hội, công an vào cuộc điều tra

Sáng 8/7, nguồn tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, xác nhận Bộ Chính trị quyết định ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét, bố trí công tác khác.

Ông Lê Viết Chữ. Ảnh: Người lao động

Chiều 8/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vì sao quyết định thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Chính trị đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi, được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong vài ngày qua, mạng xã hội facebook xuất hiện sao lục của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi với ông Lê Viết Chữ gửi các tổ chức cơ sở Đảng, quận, huyện… Khi xuất hiện thông tin này, nhiều phóng viên báo chí đã liên hệ tìm hiểu, xác minh nhưng không được lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi trả lời.

