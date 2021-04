Tin tức 24h qua: Giá phẫu thuật não ở Bệnh viện Bạch Mai bị thổi gấp 4 lần

Thứ Năm, ngày 22/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Giá phẫu thuật não ở Bệnh viện Bạch Mai bị thổi gấp 4 lần; Ông Vũ Huy Hoàng phủ nhận trách nhiệm quản lý Sabeco... là những tin nóng nhất 24h qua

Giá phẫu thuật não ở Bệnh viện Bạch Mai bị thổi gấp 4 lần

Ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai cùng 7 bị can khác cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong vụ án xảy ra tại BV Bạch Mai (TP Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Quốc Anh đã đồng ý để công ty của Phạm Đức Tuấn là BMS liên doanh lắp đặt robot phẫu thuật với giá do Tuấn đưa ra mà không thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn BV Bạch Mai. Tháng 1/2017, các bên ký Đề án xã hội hóa, trang bị 2 loại robot phẫu thuật trong đó, Robot Rosa được xác định có giá 39 tỉ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 23/2/2017, Công ty BMS mới nhập khẩu Robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài; hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỉ đồng.

Từ thời điểm này đến tháng 5/2020, BV Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỉ đồng. BV Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan cho Công ty BMS liên quan 551 ca bệnh. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca nhưng Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Ông Vũ Huy Hoàng phủ nhận trách nhiệm quản lý Sabeco

Hôm nay 22/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tiếp tục phần thẩm vấn.

Ông Vũ Huy Hoàng được luật sư dìu tới phiên toà

Tại phần thẩm vấn, bị cáo Vũ Huy Hoàng cho biết thời điểm ông làm bộ trưởng Bộ Công thương, ông được phân công làm công tác chiến lược, quy hoạch, nội chính. Còn các thứ trưởng được giao từng mảng khác nhau, chịu trách nhiệm trước bộ trưởng về nhiệm vụ của mình.

Bị cáo này khai theo phân công nhiệm vụ thì bị cáo không trực tiếp quản lý Sabeco nên chỉ nắm được thông tin khi được cấp dưới báo cáo xin ý kiến. Vì vậy, theo lời khai của bị cáo Vũ Huy Hoàng, trách nhiệm thuộc về các thứ trưởng phụ trách như quy chế làm việc đã phân công.

Theo bị cáo Vũ Huy Hoàng, năm 2013, bị cáo tiếp nhận thông tin liên quan Sabeco khi bộ phận quản lý vốn ở đơn vị này gửi văn bản xin thay thế nhà đầu tư. Theo đó, bị cáo có duy nhất một ý kiến vào văn bản này là Sabeco phải báo cáo bộ trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Bị cáo Hoàng cho biết khoảng năm 2016, căn cứ vào đề xuất của Sabeco, bị cáo đã chủ trì cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, bị cáo chỉ điều hành thay do thứ trưởng quản lý đi vắng nên cuộc họp này bàn về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có chủ trương xây dựng trụ sở mới, chứ không phải chỉ bàn về thoái vốn như cáo buộc.

Lãnh đạo bị cáo buộc nhận quà của Vũ "nhôm" là ai?

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 về tội “Đưa hối lộ”. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Môi giới hối lộ”.

Người có liên quan đến hành vi đưa hối lộ của Vũ “nhôm” là ông Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an (hiện cơ quan này đã đổi tên là Cục tình báo).

Vũ nhờ Hòa móc nối với ông Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.sau khi bị bắt giam, Vũ “nhôm” tự khai báo nhiều lần về việc thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý giúp việc của ông Linh. Ngoài ra, Vũ còn khai trực tiếp đưa 500.000 USD cho Hòa để đưa cho ông Linh. Sau đó Vũ phủ nhận lời khai và khai rằng không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh mới thừa nhận thông qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa đã nói chuyện với Vũ “Nhôm” qua điện thoại và chỉ đạo thư ký của mình đi nhận quà của Vũ. Tuy nhiên, ông Linh chỉ thừa nhận thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc cigar của Vũ “nhôm”, không không biết giá trị nhãn hiệu, nước sản xuất.

Cảnh sát truy tìm nam tài xế siêu xe Porsche trùng biển số

Liên quan đến vụ 2 xế hộp Porsche “sinh đôi” trùng biển số, "chạm mặt" nhau tại khu đô thị, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội cho biết đang truy tìm nam tài xế điều khiển chiếc xe Porsche Macan màu xanh, trùng biển số với chiếc xe Porsche chính chủ màu nâu để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm lực lượng công an lập biên bản vụ việc 2 chiếc xe Porsche Macan “sinh đôi”, trùng biển số, nam tài xế này khai nhận tên là Đặng Văn Luân (SN 1990, trú ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, khi Công an quận Hoàng Mai tìm về địa chỉ này, qua xác minh, ghi nhận có người mang tên như trên, làm nghề lái xe, nhưng đã đi vắng lâu ngày.

Chiếc xe Porsche Macan màu xanh được xác định là xe mang biển số giả

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan màu nâu, BKS 30A - 715.10 mang biển số thật, chiếc xe Porsche Macan màu xanh là xe mang biển số giả. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe này đã bị “động tay chân” khi bị đục, mài số khung số máy.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quagia-phau-thuat-nao-o-benh-vien-bach-mai-bi-thoi-gap-4-lan-50202...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quagia-phau-thuat-nao-o-benh-vien-bach-mai-bi-thoi-gap-4-lan-502021224195930756.htm