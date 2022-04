Tin tức 24h qua:Đi đặt cọc tiền đất, nam thanh niên để quên 300 triệu đồng bên đường

Đi đặt cọc tiền đất, nam thanh niên để quên 300 triệu đồng bên đường; Facebooker Đặng Như Quỳnh bị khởi tố... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đi đặt cọc tiền đất, nam thanh niên để quên 300 triệu đồng bên đường

Vào sáng sớm 15/4, trong lúc đi tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đại úy Nguyễn Đức Dũng Phó trưởng Công an phường 1, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện một bọc màu đen để trên thùng xe tải nhỏ đậu bên đường. Bên trong có số tiền 300 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, Công an phường 1 đã xác định chủ sở hữu số tiền 300 triệu đồng trên là anh Đỗ Quốc Anh (SN 1992, trú tại TPHCM). Công an phường mời anh Đỗ Quốc Anh tới trụ sở để trao trả lại.

Anh Quốc Anh cho biết, anh bỏ quên cả bọc tiền trên thùng một chiếc xe tải nhỏ. 300 triệu đồng này được anh đem theo để đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

"Biển ngũ quý" 9 ở Nghệ An được bán với giá 1,6 tỷ đồng

Sáng 15/4, anh Trần Hữu Tuyến (51 tuổi, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) – người vừa bốc được biển số "ngũ quý 9" 37A-999.99 cho biết, anh đã quyết định bán biển cho một người ở Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng.

Lý giải về việc này, anh Tuyến nói: "Nhiều người điện thoại, nhắn tin rồi ra giá rất cao nên tôi cũng không biết là đùa hay thật. Tôi có cảm tình với một người ở Hà Nội hỏi mua với giá 1,6 tỷ đồng. Người này rất nhiệt tình và xin cọc để mua xe nên quyết bán cho người này vào ngày mai".

Anh Tuyến vui mừng khi bốc được biển số độc

Trước đó, chiều ngày 14/4, anh Tuyến đến bộ phận đăng ký của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục đăng ký mới cho chiếc xe KIA Sonet màu trắng.

Sau khi hoàn thành thủ tục, anh Tuyến may mắn bấm trúng biển số độc "ngũ quý 9".

Cũng trong sáng nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa đăng ký thành công cho chiếc xe mang biển số ngũ quý 4 biển kiểm soát 38A - 444.44 cho anh Nguyễn Đắc Trí (SN 1971, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc).

Facebooker Đặng Như Quỳnh bị khởi tố

Ngày 15/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an đã xác định Đặng Như Quỳnh có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook, có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoản sắp bị bắt, xử lý hình sự, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư.

Facebooker Đặng Như Quỳnh là một người nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội Facebook khi có hơn 300.000 lượt theo dõi trong vai trò là doanh nhân. Người này thường xuyên đăng tải các bài viết liên quan chủ đề “nóng” gây xôn xao dư luận.

Đăng bài xúc phạm CSGT lúc say rượu, "Trùm Giang Hồ Mõm" bị triệu tập

Ngày 15/4, theo Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp phát hiện 1 tài khoản Facebook có tên “Trùm Giang Hồ Mõm” đăng tải một bài viết xúc phạm lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Công an huyện đã triệu tập và làm việc với M.V.U. (32 tuổi, ở Sơn La), là chủ tài khoản Facebook nói trên.

Tại cơ quan công an, U. đã thừa nhận bài viết trên do chính bản thân đăng tải lên Facebook trong tình trạng sau rượu nhằm thể hiện thái độ bức xúc, thiếu kiềm chế khi bị CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hành vi của U. xúc phạm đến uy tín, danh dự, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Hiện Công an huyện Sốp Cộp đang củng cố tài liệu để xử lý U. theo đúng quy định của pháp luật. Cá nhân U. cũng đã nhận thực được hành vi vi phạm và gỡ bỏ bài viết khỏi mạng xã hội.

Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa Đà Lạt, 7 người bị thương

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 15/4 trên đèo Mimosa, địa phận phường 10, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tài xế Nguyễn Sĩ Bảo (32 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 35R-012.10 chở gạch men lưu thông xuống đèo Mimosa theo hướng Đà Lạt đi Đức Trọng (Lâm Đồng) thì xảy ra tai nạn với xe khách 16 chỗ ngồi do tài xế Trần Quốc Lợi (ngụ TP Đà Lạt) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người bị thương trên đèo Mimosa Đà Lạt.

Lúc xảy ra tai nạn trên xe khách 16 chỗ có 5 hành khách và tài xế. Tại hiện trường, cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo lật nghiêng, xe 16 chỗ bị đẩy dạt vào lề đường.

Vụ tai nạn làm 6 người trên xe khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Riêng tài xế xe đầu kéo bị xây xát nhẹ.

