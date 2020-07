Tin tức 24h qua: CSGT dùng còng số 8 cứu nam thanh niên

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

CSGT dùng còng số 8 cứu nam thanh niên; Anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt... là những tin nóng nhất 24h qua.

CSGT dùng còng số 8 cứu nam thanh niên

Vào khoảng 10h30 ngày 10/7, anh N.N.L. (SN 1985, ở nam Định) liên tục khóc lóc và trèo qua lan can đòi nhảy xuống sông Hồng. Nhận được tin báo, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh và Phan Đức Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 5 - Công an TP.Hà Nội chạy bộ ngược chiều, để tiếp cận hiện trường.

Nam thanh niên tại chốt CSGT.

Ngay sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, hai chiến sĩ CSGT còn dùng cả còng số 8 cùng người dân đưa nam thanh niên về chốt an toàn.

Tại chốt CSGT, anh L. cho biết, do buồn chán hoàn cảnh gia đình nên đã có ý định bỏ nhà ra đi. Khi anh L. bỏ đi nhiều người trong gia đình cũng gọi điện nhưng anh không nghe, sau đó anh L. quyết định tự tử.

Được sự động viên, L. cam kết không thực hiện hành động dại dột, đồng ý để người nhà đến đón về.

Anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile bị bắt

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can là Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường, anh trai Bùi Quang Huy) về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối tượng Bùi Quốc Việt.

Bị can Võ Việt Hùng (SN 1976, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đến ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay trong chiều 10/7, Cơ quan công an thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, và khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

33 đối tượng có biểu hiện nghi vấn gần biên giới Việt Trung bị đưa đi cách ly tập trung

Khoảng 16 giờ ngày 9/7, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 33 đối tượng là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Các công dân này quê quán ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Bắc Giang.

33 đối tượng người Việt nhập cảnh trái phép - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo khai thác ban đầu của lực lượng chức năng, nhóm người bị bắt giữ khai nhận khoảng tháng 2/2020, 33 người đều xuất cảnh trái phép sang Quảng Tây (Trung Quốc) qua khu vực biên giới tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn để làm thuê. Đến ngày 9/7, những người này vượt biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi các đối tượng từ bờ sông biên giới đi vào hướng nội địa Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn tiến hành lập biên bản và đưa 33 đối tượng đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của TP Móng Cái, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ tháng 1/ 2021 sẽ chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Ngày 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Vũ Đại Thắng giới thiệu về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Theo đó, 10 luật được công bố gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hoà giải, Đối thoại tài Toà án; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Tại buổi họp báo, giới thiệu một số điểm mới của Luật Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết luật đã bổ sung "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

