Tin tức 24h qua: Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xin lỗi và sẽ sửa chữa

Cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xin lỗi và sẽ sửa chữa

Trưa 8/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, chính quyền đã giao cho công an thị xã xác minh, làm rõ thông tin cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội. Theo lãnh đạo thị xã Kinh Môn, hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc, làm việc kỹ lưỡng, chưa có báo cáo cụ thể. Trường hợp nếu có vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) xác nhận, cô đồng T.H. là người địa phương sau đó đi lấy chồng ở Hưng Yên. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô này lại quay về nhà bố mẹ ở, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam.

Hình ảnh cô đồng bổ cau gây xôn xao mạng xã hội.

Theo ông Dung, sau khi nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cô đồng này xem bói bổ cau, chính quyền địa phương, công an phường, công an thị xã Kinh Môn, Ban Tôn giáo và UBND thị xã đã vào lập biên bản, đang xác minh sự việc.

“Quá trình làm việc, cô ấy chưa thừa nhận việc xem bói, chỉ nói cái gì sai cô ấy xin lỗi và sẽ sửa chữa, cô ấy không làm nữa”, ông Dung nói.

Người phụ nữ có biểu hiện “lạ” ở chung cư Hà Nội đã được đưa đi bệnh viện

Chiều 8/2, một lãnh đạo Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, chị P.T.H.Y. (người phụ nữ có biểu hiện “lạ” , trú phường Phúc Đồng, quận Long Biên) đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Theo vị này, chị Y. được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội ở phường Sài Đồng, quận Long Biên để theo dõi, điều trị. Đối với người mẹ già bị tai biến nặng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Long Biên đã liên hệ được với người thân của chị Y. ở Thái Bình và sẽ sớm đưa bà về quê để chăm sóc.

Chị Y. cầm dao đi dọc hành lang qua trích xuất từ camera an ninh

Trước đó, ngày 6/2, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng về việc cư dân một chung cư ở phố Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội bày tỏ bất an về việc một người phụ nữ sinh sống tại toà chung cư này có biểu hiện bất thường. Người này thường xuyên khóc lóc, chửi bới, ném dao ra ngoài khu vực hành lang chung. Đỉnh điểm, theo bài đăng tải có clip ghi lại cảnh người phụ nữ này dùng dao la hét, đe doạ gia đình hàng xóm sống ở căn hộ đối diện.

Khởi tố tài xế trốn đo nồng độ cồn, hất văng CSGT từ nắp capo xuống đường

Ngày 8/2, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Cao Văn Lý (65 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ông Lý là tài xế hất CSGT lên nắp capo, bỏ chạy hơn 2km khi bị kiểm tra nồng độ cồn, sau đó gây tai nạn cho người đi đường.

Trước đó, chiều 5/2, tổ công tác của Công an huyện Vĩnh Tường ra tín hiệu dừng ô tô mang biển số 88A- 288.45 do ông Cao Văn Lý điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn thì ông Lý bất ngờ điều khiển xe quay đầu, đi ngược chiều. Tuy nhiên, tổ công tác kiên quyết ngăn chặn. Lúc này, ông Lý trình bày do đi nhầm đường nên xin quay lại. Sau khi lên xe, ông Lý đã chốt cửa và tiếp tục điều khiển xe đi ngược chiều, tiến thẳng đến vị trí các cán bộ cảnh sát đang đứng, một cán bộ cảnh sát đứng phía trước đầu xe phải bám trên nắp capo của ô tô để tránh va chạm.

Chạy được khoảng 2km, ông Lý đâm vào xe máy do anh N.C.D. (37 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, ông Lý không cho xe dừng lại mà tiếp tục chạy tiếp khoảng 100m nữa, hất chiến sỹ Nguyễn Danh Nam rơi xuống đường.

Du khách mất đồng hồ gần 300 triệu khi qua máy soi chiếu sân bay Phú Quốc

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25/12/2022, bà Mạc Thanh Thảo (SN 1988), thường trú tại Hoa Kỳ, nơi ở khi về Việt Nam tại quận Long Biên (TP. Hà Nội) cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ Phú Quốc đi TPHCM. Bà Thảo mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Khi kiểm tra an ninh xong, bà Thảo đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Sau đó, bà Thảo quay lại địa điểm kiểm tra an ninh hàng không tìm kiếm những khay để trên bàn và báo với nhân viên Lô Văn Phương, người điều khiển máy soi chiếu là bị mất 1 đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe (mặt đồng hồ hình chữ nhật, nền trong màu nâu nhạt, dây đồng hồ bằng kim loại màu bạc) trị giá 11.124 USD, rồi bà Thảo lên máy bay đi về TP. Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, bà Thảo quay lại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc yêu cầu an ninh sân bay kiểm tra lại camera và dữ liệu máy soi chiếu để tìm bằng chứng về việc mất đồng hồ.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ một cá thể Vượn đen má hung trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Ngày 4/2, nhận được tin báo của người dân về cá thể vượn đen má hung xuất hiện tại khu dân cư thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã phối hợp chính quyền địa phương, người dân bắt giữ. Cá thể vượn này có giới tính đực, đã trưởng thành, sức khỏe bình thường, cân nặng 3kg.

Theo Hạt Kiểm lâm Hòa Vang loài Vượn đen má hung không phân bố tại Đà Nẵng và cá thể động vật vừa được bắt giữ tự xuất hiện trong khu dân cư thôn Nam Yên, không rõ nguồn gốc, không xác định được chủ quản lý.

Cá thể vượn đen má hung được phát hiện trong khu dân cư ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Sau khi bắt giữ, do đây là loài động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm không thuộc thẩm quyền xử lý, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã báo cáo và bàn giao cá thể Vượn đen má hung cho Chi cục Kiểm lâm thành phố lập các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật để cứu hộ, tái thả tự nhiên.

