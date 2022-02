Tin tức 24h qua: Chuyển vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” lên Công an tỉnh Long An

Chuyển vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” lên Công an tỉnh Long An; Một cơ sở nuôi nhốt hổ Bengal tình nguyện giao nộp lại 4 cá thể hổ ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chuyển vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” lên Công an tỉnh Long An

Ngày 24/2, liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, Viện KSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Cảnh sát khám xét nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai

Ngoài ra, Viện KSND huyện Đức Hòa cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Việc Viện KSND huyện Đức Hòa quyết định nêu trên xuất phát từ đề xuất của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa.

"Tấm kính vỡ tạo hiệu ứng" tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây đã được thay thế

Tối 23/2, "tấm kính vỡ tạo hiệu ứng" tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây trên đèo Ô Quý Hồ (thuộc địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, giáp với Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã được thay thế.

Đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây cho biết sau nhiều ngày phải trì hoãn do băng giá, nhiệt độ xuống thấp, hôm qua 23-2, thời tiết đã tốt lên nên đơn vị tiến hành thay tấm kính vỡ theo đề nghị của cơ quan chức năng. Đến 22 giờ, công việc thay kính hoàn tất.

Hình ảnh cầu kính nghi bị nứt được lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay tấm kính có nhiều vết rạn nứt tại Cầu kính Rồng Mây gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây cho biết phần kính "hiệu ứng rạn nứt" nằm trong thiết kế tổng thể để du khách trải nghiệm, tạo cảm giác mạnh.

Một cơ sở nuôi nhốt hổ Bengal tình nguyện giao nộp lại 4 cá thể hổ

Một cơ sở nuôi nhốt hổ Bengal ở TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã tình nguyện giao nộp lại 4 cá thể hổ còn sống và một xác hổ cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương.

Đàn cọp được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định

5 cá thể hổ được nuôi dưỡng tại cơ sở tư nhân Thanh Cảnh. Tuy nhiên, một con trong đàn trong quá trình nuôi dưỡng không may bị chết. Chủ cơ sở này đã thông báo sự việc tớiChi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương để tiến hành lập biên bản, bảo quản mẫu.

Sau quá trình kiên trì động viên, giải thích cặn kẽ, chủ cơ sở Thanh Cảnh đã tự nguyện giao nộp lại cho chính quyền tỉnh Bình Dương. Toàn bộ đàn hổ Bengal và 1 xác hổ được cân nhắc, bàn giao lại cho vườn thú Thảo cầm viên Sài Gòn (TPHCM) tiếp nhận nuôi dưỡng.

Sau khi vận chuyển về vườn thú ở TPHCM, 4 cá thể hổ nhanh chóng được đưa vào môi trường sống mới. Các cá thể này đều có sức khỏe tốt, thể hiện sự thích tích cực với môi trường mới.

Dự kiến trong tuần sau, vườn thú sẽ mở cửa cho khách tham quan đàn hổ mới này.

Hà Nội hoả tốc ra chỉ đạo khi giá kit test COVID-19, máy đo SpO2 "nhảy giá"

Ngày 24/2, Bộ Y tế công bố 69.119 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.034.211 ca, trong đó có 2.336.967 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, hiện đang có tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm tra, xử lý tăng giá thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ, điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Tại Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bỏ quy định, công dân trên địa bàn tỉnh là người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm 1 liều không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú (trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe hoặc đi tiêm vaccine).

