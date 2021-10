Tin tức 24h qua: Các tỉnh miền Trung xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Các tỉnh miền Trung xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên; Bão số 7 diễn biến khó lường... là những tin nóng nhất 24h qua.

Các tỉnh miền Trung xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Ngày 7/10, bà Thái Thị Hải Châu - Chủ tịch UBMTTQ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang làm báo cáo về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên trong đợt mưa lũ năm 2020 trên địa bàn để gửi Bộ Công an.

Theo bà Châu, đơn vị sẽ làm báo cáo gửi Bộ Công an dựa trên văn bản xác nhận trên và dựa vào thực tế những gì đã nhận từ vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên cũng như thực tế hoạt động từ thiện đã diễn ra trên địa bàn.

Ca sỹ Thuỷ Tiên trao quà cho người dân Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ năm 2020

Ngày 8/10, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cũng cho biết, vừa nhận được công văn của Bộ Công an yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, các dữ liệu điện tử liên quan đến việc cấp phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đợt mưa lũ năm 2020.

Theo bà Thư, địa phương đang nắm danh sách của 350 hộ nhận tiền hỗ trợ lũ lụt từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trong đợt mưa lũ năm 2020, tuy nhiên không có chữ ký xác nhận của người dân đã nhận tiền. Danh sách này được tổ, thôn xét chọn, lập và gửi lên MTTQ Việt Nam cấp xã, sau đó MTTQ Việt Nam cấp huyện tổng hợp lại.

Do đó nếu cần xác minh ngày đó, giờ đó hộ gia đình có nhận được 10 triệu tiền hỗ trợ lũ lụt từ Thủy Tiên hay không là chắc chắn xác minh được. Chỉ khó là yêu cầu về dữ liệu điện tử, theo mình hiểu đó là video, hình ảnh, tuy nhiên hôm đó chỉ chụp và lưu một số lưu niệm với ca sĩ, trao chứng nhận chứ không chụp được toàn thể hội trường.

Bão số 7 diễn biến khó lường

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, đáng lo ngại là từ đêm 9/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc và được tăng cường mạnh hơn vào các ngày 10-11/10. Do tác động của không khí lạnh kết hợp nhiều yếu tố khác nên bão số 7 - Lionrock được dự báo còn phức tạp và có diễn biến khó lường.

Đến 16 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, do chịu tác động của không khí lạnh, bão số 7 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trên đất liền, từ chiều ngày 9 đến ngày 10/10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. ừ chiều 9/10 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 10-12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to.

Lạc mất người thân trên đường từ Bình Dương về quê, bé gái 11 tuổi được CSGT giúp đỡ

Sáng 8/10, anh Phàng A Tủa (SN 1985, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vừa gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cùng Công an huyện Nghi Lộc về việc đã giúp đỡ tìm kiếm con gái mình.

Anh Tủa cho biết, do dịch bệnh COVID-19 gia đình anh phải đi xe máy từ Bình Dương về Sơn La. Ngày 4/10, cả đoàn về đến địa phận tỉnh Nghệ An.

Cháu B. được lực lượng công an bàn giao cho gia đình.

Con gái anh Tủa là cháu Phàng T.B. (SN 2010) đi trước cùng người cậu ruột là Giàng A Li. Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An, do quá mệt nên hai cậu cháu ngủ tạm dưới gầm cầu vượt Quán Hành, trị trấn Quán Hành.Gần sáng, người cậu tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy cháu B. đâu.

Ngày 5/10, gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy cháu B., là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông đang được Trạm CSGT Diễn Châu đang xử lý. Anh đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an Nghệ An đã giúp đỡ gia đình mình tìm lại con gái.

Quản lý cây xăng lên tiếng trước thông tin nhân viên cây xăng ăn gian 20.000 đồng

Liên quan tới clip khách hàng cho rằng nhân viên cây xăng ở số 1, đường Y Ngông (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã gian lận 20.000 đồng khi đổ xăng, ông Vũ Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu & Dịch vụ vận tải Minh Phương (TP HCM) - quản lý cây xăng trên, cho biết sau ông đã cho kiểm tra camera của cây xăng và khẳng định không có chuyện nhân viên cây xăng ăn gian của khách hàng.

Khi đổ xăng, nhân viên cây xăng đã bỏ cò vào trụ bơm và cắt số nhưng có người đăng tải thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến doanh nghiệp nên ông đang tính nhờ công an vào cuộc làm rõ.

Còn theo bà Hồ Thị Bắc, Kế toán Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu & Dịch vụ vận tải Minh Phương tại Đắk Lắk, khách hàng yêu cầu đổ 55.000 đồng nhưng do trụ bơm nhạy, nếu bấm 1 lúc có thể ra số 555.000 đồng nên nhân viên chọn cách bấm 3 lần là 20.000 đồng, 20.000 đồng, 15.000 đồng. Từ đó, khách hàng thấy có số 20.000 đồng nên hiểu lầm là ăn gian.

Bệnh viện dã chiến 37.000 giường ở Bình Dương đã trống giường

Ngày 88/10, Bộ Y tế công bố 4.795 ca mắc COVID-19 trong nước.

Tại Bình Dương, Bệnh viện dã chiến Thới Hòa ở Bình Dương, nơi có sức chứa lên đến 37.000 giường nay đã trống sau khi bệnh nhân liên tục xuất viện 4 con số mỗi ngày, F0 ghi nhận mới giảm sâu. Ngoài ra, có hàng trăm khu cách ly, điều trị F0 ở Bình Dương đã xóa bỏ.

Tại Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đang thần tốc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, khử khuẩn để kịp thời kiểm soát, khống chế chùm ca bệnh Covid-19 mới với 25 người dương tính chưa rõ nguồn lây.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã thiết lập những chốt hàng rào tạm thời phong toả 2 con ngõ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan các ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

