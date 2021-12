Tin tức 24h qua: Bé 2 tuổi bị chó dữ tấn công khi đi ngoài đường

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 20:06 PM (GMT+7)

Bé 2 tuổi bị chó dữ tấn công khi đi ngoài đường; Quốc vương Campuchia tặng huân chương cho Đại tá Đinh Văn Nơi... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bé 2 tuổi bị chó dữ tấn công khi đi ngoài đường

Vào trưa 18/12, tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang, cháu T.Đ.P, 2 tuổi, cùng anh trai đang đi trên đường thì bị chó nhà hàng xóm lao ra tấn công. Lúc này, người anh chạy kịp còn cháu P. không may mắn như vậy. Nghe tiếng con hét lớn, bố cháu đã chạy ra khống chế con chó, đưa con trai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Cháu bé bị chú chó tấn công

Ngày 23/12, công an đã mời xã Lưỡng Vượng, TP.Tuyên Quang đã làm việc với anh V.V.Q. (chủ con chó) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Q cho biết, ngày 18/12, gia đình anh đi vắng, không có người ở nhà, con chó được nhốt trong chuồng sắt đã bị sổng ra ngoài dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Quốc vương Campuchia tặng huân chương cho Đại tá Đinh Văn Nơi

Vào ngày 22/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú), đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do đại tá Đinh Văn Nơi làm trưởng đoàn, đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các lực lượng chức năng 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia).

Đại tá Đinh Văn Nơi tặng quà cho lãnh đạo Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia)

Ngày 23/12, Công an tỉnh An Giang cho biết Quốc vương Campuchia đã ủy quyền cho lãnh đạo Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia) trao Huân chương Monisaraphon hạng Moha Sena cho cá nhân đại tá Đinh Văn Nơi để ghi nhận sự đóng góp quý báu trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp khác.

Cầu trên 50 tỷ đồng bị đổ sập ở Cà Mau: Ai chịu trách nhiệm?

Về hướng khắc phục sự cố sập cầu Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, ông Hồ Hoàn Tất - Giám đốc Sở GTVT Cà Mau cho biết, trước mắt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề có liên quan, từ các khâu chỉ đạo điều hành thi công, xử lý công trình. Sau khi giám định lỗi của ai, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm, trong đó có việc bồi thường, khắc phục.

Ông Tất cho rằng, chưa xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố. Trong sự cố công trình lỗi có thể đến từ tư vấn, thiết kế hoặc thi công. Không loại trừ khả năng bên dưới trụ cầu có túi bùn, việc khoan địa chất đã thực hiện đúng nhưng khi khoan thì không ngay vị trí đó. Tuy nhiên, để chính xác hơn thì cần chờ đơn vị giám định cụ thể.

Bộ Công an triệu tập 11 người ở Nghệ An liên quan vụ án Công ty Việt Á

Ngày 23/12, Bộ Y tế công bố 16.367 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.599.150 ca, trong đó có 1.181.611 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng, bảo đảm nguồn oxy phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, trước mắt giải quyết ngay đối với TP.HCM và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hà Nội, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận tương đối phức tạp, ca F0 gia tăng, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức phân luồng giao thông từ xa và cấm đường khu vực xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà Thờ Lớn trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2022. Thời gian cấm đường từ 18h00 ngày 24/12/2021 đến 2h00 ngày 25/12/2021.

Tại Nghệ An, C03 - Bộ Công an đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội làm rõ những thông tin liên quan trong vụ án Công ty Việt Á.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabe-2-tuoi-bi-cho-du-tan-cong-khi-di-ngoai-duong-502021231220734...