Tin tức 24h qua: Xôn xao thông tin ô tô bán tải đến gara “tút tát”, bỗng xuất hiện ở bãi rác với diện mạo không ngờ

Xôn xao thông tin ô tô bán tải đến gara “tút tát”, bỗng xuất hiện ở bãi rác với diện mạo không ngờ

Hình ảnh chiếc xe bán tải bị bỏ ngoài bãi rác khiến nhiều người xót xa. Ảnh OFFB

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh về vụ việc một chiếc ô tô vứt ngoài bãi rác, bị hư hỏng, móp méo một số bộ phận khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin chia sẻ, một chủ xe mang ô tô đến gara số 56 đường Nguyễn Du (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) để rửa, nhưng vì đã tối muộn nên để xe lại. Sáng hôm sau, khi chủ xe đến lấy xe thì gara kêu mất xe.

Qua kiểm tra camera biết được, người lái chiếc xe này đi là một nhân viên của gara.

Sau đó, chủ xe đi tìm kiếm xe thì thấy chiếc xe này tại một bãi rác với tình trạng nổ lốp, móp méo quanh xe, mất đèn, mất ốp gương... Nhân viên lái chiếc xe đi đã bỏ trốn.

Chủ xe ô tô còn tố, chủ gara không chịu đền bù thiệt hại cho mình ngay, mà nói đợi đến khi bắt được người nhân viên bỏ trốn mới đền.

Ngày 17/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP Vinh) cho hay, ông đã nắm được thông tin sự việc và đã yêu cầu phía công an vào cuộc xác minh.

Đại diện Công an phường Bến Thủy chia sẻ, đơn vị này đã gửi giấy mời chủ gara 56 Nguyễn Du đến làm việc và sẽ thông tin sau.

“Cay mắt” hình ảnh bé 2 tuổi theo bố đi bán rau ở vỉa hè Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh ông bố chơi đùa cùng con trai trên vỉa hè, bên cạnh những nải chuối, bó rau khiến nhiều người "cay mắt".

Hình ảnh được đăng tải cho thấy thấy người đàn ông đang bán rau ở vỉa hè. Bên cạnh anh là vài nải chuối xanh, mấy bó rau hay những túi hành khô đã được buộc sẵn. Ông bố ngồi bệt xuống đất bên cạnh là một bé trai. Ngay cạnh đó còn có một bình sữa và chiếc cặp sách trẻ em. Cả hai bố con đều ăn mặc khá đơn giản, xuề xòa.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của PV, người đàn ông cùng bé trai đi bán rau ở vỉa hè được chia sẻ trên mạng là anh Nguyễn Văn Nhớ (35 tuổi, ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội). Còn cháu bé đi cùng anh Nhớ là con trai hơn 2 tuổi.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) cho biết, phường có nắm được sự việc anh Nhớ mang theo con trai đi bán rau ở vỉa hè. Tại địa phương gia đình anh Nhớ thuộc diện cận nghèo.

Theo lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn, vợ chồng anh Nhớ có 3 người con, trong đó, cháu năm nay cháu đang học lớp 2. Hai cháu còn lại một cháu khoảng 1 tuổi, một cháu hơn 2 tuổi.

“Cháu hơn 2 tuổi bị bệnh tim đã phải mổ hai lần và bị bệnh nhiễm trùng máu. Cháu này đang được hưởng trợ cấp khuyết tật với mức 880k/tháng”, lãnh đạo phường Thạch Bàn nói.

Vị này cũng cho biết thêm, anh Nhớ quê gốc không phải ở Hà Nội nhưng nhập khẩu về đây theo hộ khẩu của người vợ. Hai vợ chồng anh Nhớ hoàn toàn khoẻ mạnh, không ốm đau bệnh tật. Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Nhớ, chính quyền địa phương cũng giúp đỡ, quan tâm.

Kẻ cướp ngân hàng ở Bình Dương nổ súng để tẩu thoát, bảo vệ trúng đạn

Đối tượng cùng tang vật

Chiều 17/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phong (23 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản, xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, khi gần hết giờ giao dịch, Nguyễn Tấn Phong bất ngờ rút súng khống chế nhân viên chi nhánh ngân hàng Sacombank, buộc đưa tiền, rồi bỏ vào ba lô.

Khi phát hiện tên cướp, lực lượng bảo vệ của chi nhánh ngân hàng tìm cách bảo vệ an toàn cho toàn bộ những người bên trong ngân hàng. Để tẩu thoát, tên cướp đã rút súng bắn nhiều phát súng uy hiếp, trong đó bảo vệ ngân hàng đã bị thương vì trúng đạn. Đối tượng sau đó đã bị công an và bảo vệ ngân hàng khống chế, bắt giữ.

Công an cho biết, toàn bộ nhân sự và tài sản của ngân hàng được bảo đảm an toàn. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng, 6 viên đạn và 700 triệu đồng.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại nhận tin tố giác tội phạm

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã công khai số điện thoại cá nhân, sẵn sàng tiếp nhận tin tố giác tội phạm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo một loạt số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong đó có cả số điện thoại cá nhân của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo nêu, số điện thoại cá nhân của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (096.229.7777) sẽ thường trực 24/24h, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, trực ban Công an tỉnh Quảng Ninh cũng công khai số điện thoại là: 069.2808.112 và 02033.835.901. thường trực 24/24h, tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

