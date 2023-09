Điều động đại tá Trần Văn Hiếu làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Ngày 20-9, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM - đã trao quyết định điều động đại tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM - nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Trần Văn Hiếu (giữa)

Đại tá Trần Văn Hiếu được điều động từ Trưởng Công an quận 2 (nay sáp nhập vào TP Thủ Đức) làm trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM từ ngày 8-1-2021.

Đến tháng 4-2023, đại tá Trần Văn Hiếu được điều động làm Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM.

Tại Công an TP Thủ Đức, đại tá Trần Văn Hiếu thay vị trí công tác của thượng tá Nguyễn Đình Dương, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP HCM từ tháng 8.2023.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]