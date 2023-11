Tin tức 24h qua: Sự thật về “bác sĩ Mr Lee” ở TP.HCM

Sự thật về “bác sĩ Mr Lee” ở TP.HCM

Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TPHCM khai thác nhanh “Mr Lee” và các đối tượng liên quan (ảnh Sở Y tế)

Ngày 18/11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP.HCM), Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và UBND phường An Phú kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu “Mr. Lee”, tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), phát hiện cơ sở này lại hoạt động bất chấp pháp luật.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Trương Thanh Tịnh (Mr. Lee) và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Tịnh) khám bệnh, chữa bệnh trái phép (phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…).

Trước đó, ngày 3/10, ông Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi: “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

Hình thức phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động trái phép (cho đến khi cơ sở có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề theo quy định). Ông Tịnh đã đóng tiền phạt hơn 115 triệu đồng vào ngày 16/10.

Kê biên siêu xe, du thuyền và hàng ngàn bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan (ảnh nhỏ) và một dự án của nhóm Vạn Thịnh Phát

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn pháp nhân, thâu tóm ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân.

Bà Lan chỉ đạo thân tín ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống rút tiền ngân hàng. CQĐT xác định bà Lan có hành vi phạm tội vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng, tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng.

Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD; phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng; kê biên hàng ngàn bất động sản tại các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, CQĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.

“Ma men” đập vỡ máy đo nồng độ cồn, cắn vào đùi CSGT

Ngọc đã đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn CSGT. Ảnh: C.A

Ngày 18/11, Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang tạm giữ Nguyễn Văn Ngọc (44 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khuya 17/11, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Ninh Hải tuần tra trên tuyến đường Yên Ninh thì phát hiện Ngọc đang điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn, nên yêu cầu Ngọc dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn.

Đối tượng sau đó không chấp hành, đập vỡ máy đo nồng độ cồn và cắn vào vùng đùi một CSGT.

Công an đã khống chế đưa Ngọc về trụ sở làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Ngọc là 0,849mg/l khí thở.

Người phụ nữ ở Hà Nội bấm trúng biển số xe máy ngũ quý 8

Biển số xe máy ngũ quý 8

Chiều 18/11, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, một người phụ nữ đã bấm được biển số 29-Y5 888.88 cho một chiếc xe máy.

Theo vị này, người đứng tên biển số xe máy 29-Y5 888.88 là chị N.T.T. (ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 17/11, chị T đã đến đăng ký xe máy tại Công an quận Hai Bà Trưng và bấm ngẫu nhiên trúng biển số trên. Chiếc xe máy chị T đăng ký cho biển số là xe Honda Wave Alpha, xe này được đăng ký lần đầu.

