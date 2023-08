Tin tức 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ cô gái trẻ báo án bị cắt cổ, cướp tài sản

Sự thật bất ngờ vụ cô gái trẻ báo án bị cắt cổ, cướp tài sản

Cô gái tự cắt vào vùng cổ nhưng báo tin giả là bị cướp tấn công

Chiều 16/8, đại diện Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ báo tin giả về việc bị 2 người lạ mặt khống chế, lấy dao cắt cổ để cướp vàng và tiền.

​Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 21h ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường ĐT742. Khi công an đi đến đoạn qua khu phố 4, phường Vĩnh Tân thì phát hiện người phụ nữ bị thương tích ở vùng cổ đang chảy máu nên đã yêu cầu dừng phương tiện.

Thời điểm này, người phụ nữ nói tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo vừa bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định thông tin của chị Q. trình báo không đúng sự thật, thương tích trên người này do tự bản thân gây ra.

Đã có bước tiến mới trong vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Thắng Việt

Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và vụ án Công ty AIC, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên thông tin, đây là vấn đề quyết tâm rất cao, quyết liệt của Ban Chỉ đạo và hiện đã có bước tiến mới.

"Quy định pháp luật Nhà nước Việt Nam cho phép người bỏ trốn vẫn đủ điều kiện đem ra xét xử và tuyên án. Khi truy nã chưa có bản án thì còn khó khăn trong hợp tác quốc tế. Còn khi đã là tội phạm thì không nước nào dung thứ cho tội phạm tham nhũng, tiêu cực cả. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Với sự cố gắng quyết tâm, tôi tin sẽ có kết quả" - ông Yên nói.

Đau lòng, cha lái ô tô vào sân thì tông trúng con gái 2 tuổi

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sáng 16/8, thông tin từ Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, vào khoảng 18h ngày 15/8, anh N.V.T (38 tuổi) đi làm về nhà (đường Bình Nhâm 03, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An).

Khi chạy xe ô tô vào nhà sân nhà, do thiếu quan sát nên anh T. đã tông trúng con gái là bé N.P.A (2 tuổi).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh T vội vàng đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng bé đã tử vong.

2 nữ giáo viên gặp tai nạn khi đi tập huấn, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu vượt Thuận Lý

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 16/8, tại khu vực cầu vượt Thuận Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm nói trên, 2 nữ giáo viên công tác tại Trường mầm non xã miền núi Kim Thủy, huyện Lệ Thủy - điều khiển xe máy từ huyện Lệ Thủy về TP Đồng Hới để tham gia tập huấn, chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024.

Khi đến khu vực cầu vượt Thuận Lý, xe máy của 2 nữ giáo viên này xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cô giáo N.T.L. tử vong tại chỗ, cô giáo đi cùng tên T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

