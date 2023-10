Tin tức 24h qua: Sờ đùi, rủ khách nữ 19 tuổi đi cà phê, tài xế xe ôm lĩnh phạt

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng là em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố

Theo kết luận điều tra, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Bị “bỏ rơi” ở mức giá 13 tỷ đồng, biển số 567.89 lại được chốt với giá cao chót vót

Biển số Hà Nội 30K – 567.89 được đưa lên sàn đấu giá lại

Ngày 28/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã đưa 153 biển số ô tô lên sàn đấu giá.

Trong phiên đấu giá buổi sáng, nhiều biển số Hà Nội được đưa lên sàn, trong đó có biển số 30K-567.89 được đưa ra đấu giá lại. Đây là biển số từng được đưa ra đấu giá với mức trúng đấu giá là hơn 13 tỷ đồng. Sau đó, người trúng đấu giá đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sau 60 phút, biển số 30K–567.89 được chốt với mức giá hơn 16,5 tỷ đồng, cao hơn 3,5 tỷ đồng so với phiên đấu giá trước.

Như vậy, trong 6 biển số ô tô bị bỏ cọc, tới nay đã có 4 biển số được đưa ra đấu giá lại với mức trúng đấu giá lần lượt là hơn 16,5 tỷ đồng; 15,2 tỷ đồng; hơn 5,2 tỷ đồng và hơn 1,5 tỷ đồng.

Họa từ trên trời rơi xuống, tài xế tử vong thương tâm bên vách núi

Chiếc ô tô do nam tài xế điều khiển

Ngày 28/10, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, vào khoảng 11h cùng ngày, một người đàn ông 34 tuổi (ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang) điều khiển ô tô con lưu thông qua địa bàn xã.

Khi đi đến đường xuống bến thuyền sông Nho Quế, một tảng đá to từ trên núi bất ngờ rơi trúng vào ô tô khiến tài xế tử vong. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị móp méo, viên đá nằm trong ô tô. Thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có một mình tài xế ở trong xe.

Theo Chủ tịch UBND xã Pả Vi, khu vực này chưa từng xảy ra tai nạn như vậy. Cũng theo ông Sơn, sáng nay, ở địa phương trời có mưa to.

Sờ đùi, rủ khách nữ 19 tuổi đi cà phê, tài xế xe ôm lĩnh phạt

Ngày 28/10, đại diện Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết Công an phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng với ông N.V.B (43 tuổi, tài xế của một hãng xe ôm công nghệ) về hành vi “khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Trước đó, chiều 20-10, chị T. (19 tuổi, trú tại Hà Nội) đặt xe qua ứng dụng, lộ trình từ phố Thái Hòa (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đến ngõ Cổ Nhuế (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Sau đó ông B. nhận cuốc xe và đến đón khách.

Trong quá trình dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (phường Nhân Chính), ông B. đã động chạm vào cơ thể chị T. và rủ nữ hành khách này “đi cà phê”.

Bức xúc trước hành vi của tài xế, chị T. đã thông báo về hãng và đề nghị lực lượng chức năng làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Làm việc với công an, nam tài xế xe ôm công nghệ thừa nhận đã đặt tay lên đùi nữ hành khách rồi xoa nhẹ. Sau đó, người này còn rủ chị T. đi cà phê thì bị khách yêu cầu dừng xe và báo cơ quan chức năng.

