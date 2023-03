Tin tức 24h qua: Phát hiện thêm “Vương quốc hang động”, cảnh quan tuyệt đẹp ở Quảng Bình

Phát hiện thêm một “Vương quốc hang động” ở Quảng Bình

Một hang động "chưa từng có dấu chân người"

Sáng 25/3, UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận, Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) vừa khảo sát vùng núi đá vôi trên huyện này và công bố phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ với cảnh quan tuyệt đẹp.

Địa điểm mà BCRA vừa công bố và ghi nhận phát hiện hệ thống hang động là tại khu vực núi đá vôi xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa nằm cách khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng hơn 80km.

Theo các chuyên gia BCRA, việc phát hiện những hang động mới này mới chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình khảo sát tại xã Lâm Hóa, tại địa phương có thể còn nhiều hang động nguyên sơ chưa từng "có dấu chân người" sẽ dần được khám phá.

Như vậy, ngoài Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình còn phát hiện thêm một "Vương quốc hang động" khác với số hang động có không gian lớn, thạch nhũ đẹp tráng lệ và rất có tiềm năng để khai thác du lịch.

Thông tin đau lòng vụ xe Camry bốc cháy, tài xế tử vong trên ghế lái

Hình ảnh camera ghi lại cảnh cháy xe

Chiều 25/3, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, nguyên nhân ban đầu vụ ô tô Camry bốc cháy, tài xế tử vong trên ghế lái do tài xế tự tẩm xăng, châm lửa đốt.

Trước đó, rạng sáng 24/3, người dân sống tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài (Bình Phước) nghe tiếng động lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì thấy chiếc ô tô hiệu Camry biển số TP.HCM đang bốc cháy dữ dội, tài xế vẫn ngồi trên ghế lái.

Nhận tin báo, tực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Nam tài xế được xác định tên Đặng Ngọc Phương (50 tuổi, ngụ TP.HCM), tử vong trên ghế lái.

Cháy lớn sát lối vào cầu Thê Húc, Hà Nội

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng sợ

Tối 25/3, nhiều người dân và du khách phát hiện lửa và khói bốc lên ở bốt thu vé trước lối vào cầu Thê Húc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nên báo cảnh sát.

Nhận được tin báo cháy, cảnh sát đã điều xe chữa cháy và lực lượng tới dập lửa. Sau khoảng 20 phút, cảnh sát đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy nghi do chập điện. Diện tích cháy khoảng 1m2, không có thiệt hại về người.

“Khu vực cháy nằm tách biệt, không gây ảnh hưởng đến cầu và các kiến trúc khác của đền Ngọc Sơn”, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết.

Truy tìm cha dượng trong clip "bé 3 tuổi hút ma túy đá"

Trưa 25/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an huyện Hóc Môn, xác minh nội dung clip nghi ngờ hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy đá.

Các trinh sát đang xác minh thời điểm, địa điểm xảy ra sự việc và truy tìm người mẹ, cha dượng của bé.

Hình ảnh được cắt từ clip

Làm việc với công an, anh T.M.T (SN 1992, cha ruột cháu bé) cho biết, anh và chị N.T.N (SN 2000; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) kết hôn và có 2 con chung. Trong đó, cháu T.N.A.T (3 tuổi, nhân vật trong clip) là con thứ hai.

Sau đó, do mâu thuẫn nên chị N. ẵm 2 con rời đi và chung sống với người đàn ông tên Bậm (SN 1979, chưa rõ nhân thân). Biết N có sử dụng ma túy nên anh T đã đưa con lớn về nhà nuôi, còn cháu A.T. sống với mẹ và cha dượng.

Nhiều ngày trước, anh T gọi điện thoại cho vợ mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng. Anh T đăng nhập vào thì phát hiện trong tin nhắn có nhiều clip bé A.T. bị chửi bới và clip nghi ngờ cháu bị ép hút ma túy đá. Anh T đau xót đăng clip lên mạng kêu cứu.

