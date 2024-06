Tin tức 24h qua: Ông Minh Tuệ đã được làm căn cước công dân

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, bắt đầu từ ngày 10/6/2024.

Ông Nguyễn Hoàng Long sinh năm 1976, có học vị Tiến sĩ kinh tế.

Từ năm 1999 tới nay, ông công tác trong ngành ngoại giao và trải qua nhiều chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Italy; Phó Cục trưởng, Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Hoàng Long được giao đảm nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Bắc Ireland.

Như vậy, từ ngày 10/6/2024, Bộ Công Thương sẽ có 3 thứ trưởng, gồm: Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hoàng Long.

Ông Minh Tuệ đã được làm căn cước công dân

Theo lãnh đạo Công an Thừa Thiên Huế, Công an Gia Lai đã hỗ trợ làm CCCD cho ông Lê Anh Tú (tên gọi khác Thích Minh Tuệ).

Hình ảnh ông Minh Tuệ làm CCCD được đăng tải lên mạng xã hội.

Ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khi ông Minh Tuệ đang khất thực tại địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.

Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Công an Đồng Tháp thông tin vụ bấm 4 biển số xe “siêu đẹp” ở Cao Lãnh

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp (đứng) thông tin vụ biển số đẹp tại huyện Cao Lãnh. Ảnh: HD

Chiều 4/6, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về việc xác minh dấu hiệu phạm tội trong việc bấm các biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh.

“Quan điểm của Công an trước nay là xử lý đúng quy định, không có vùng cấm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có đủ căn cứ xác định vụ việc có tội phạm hay không.

Đồng thời, thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm đã hết nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết giải quyết tin báo tội phạm, khi có căn cứ sẽ tiếp tục điều tra xử theo quy định”, Thượng tá Quốc thông tin.

Trước đó trên MXH xuất hiện thông tin: “Ngày 8/3 (năm 2023 – PV), tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), có bốn biển kiểm soát xe mô tô rất đẹp đã được bấm ra...”. Thông tin này nhanh chóng được dư luận quan tâm, chia sẻ.

Khi đó, một Phó Công an huyện Cao Lãnh xác nhận biển số 66F1-999.79 thuộc sở hữu của ông và khẳng định mình bấm biển số đúng quy định.

Thông tin đau lòng vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân khiến ông N.T.X (SN 1938, ở xã Trung An, huyện Vũ Thư) tử vong là do chị N.T.H. (SN 1985, con gái ruột) gây ra.

Người thân lo hậu sự cho ông X. cùng con gái và cháu ngoại

Khoảng 6h ngày 4/6, người nhà phát hiện ông N.T.X (SN 1938, ở xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tử vong trong phòng ngủ, trên người có 4 vết thương. Gia đình nghi ngờ ông X. bị người thân sát hại nên đã giấu, không trình báo cơ quan công an.

Khi phát hiện vụ việc, công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình mở rộng hiện trường, công an phát hiện tử thi chị N.T.H. (SN 1985, con gái ruột ông X.) và cháu N.H.M.H (SN 2019, con trai chị H.) ở sông phía trước nhà.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do N.T.H. gây ra, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước khi xảy ra sự việc, H. đã nhiều lần cãi cọ, xô xát, cầm dao đe dọa bố mẹ đẻ.

Nghịch tử sát hại cả cha lẫn mẹ lĩnh án

Chiều 4/6, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, phạt tử hình bị cáo Võ Phạm Phi Hổ (34 tuổi, ngụ TPHCM), về tội Giết người.

Võ Phạm Phi Hổ tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Võ Phạm Phi Hổ sống cùng cha và mẹ tại quận 6, TP.HCM.

Khuya 1/8/2021, thấy mẹ đang ngủ trên nệm gần cửa ra vào, Hổ liền lấy dao đâm liên tiếp vào người mẹ. Cha của Hổ vào can ngăn thì bị Hổ đâm hàng chục nhát, tử vong tại chỗ.

Lúc này mẹ của Hổ gượng dậy mở cửa bỏ chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị Hổ đuổi theo đâm thêm nhiều nhát. Quay sang thấy chị ruột, Hổ dọa đâm luôn người này, khiến người chị hoảng sợ bỏ chạy và tri hô.

Lực lượng chức năng và người dân sau đó khống chế, bắt giữ Hổ, đưa mẹ của Hổ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm xác định, Võ Phạm Phi Hổ dương tính với ma túy. Giám định tâm thần đối với Hổ, xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hổ bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

