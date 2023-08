Tin tức 24h qua: Người phụ nữ trình báo mất 6 tỷ đồng chỉ sau 1 cuộc gọi

Người phụ nữ trình báo mất 6 tỷ đồng chỉ sau 1 cuộc gọi

Công an Hà Giang khuyến cáo người dân cảnh giác khi nghe điện thoại từ số lạ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác của bà H.T.C. (61 tuổi), về việc một đối tượng gọi điện thoại giả mạo là công an hướng dẫn làm định danh điện tử và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Đối tượng gọi điện thoại để hướng dẫn thao tác định danh điện tử, sau đó nói bà C nợ xấu tại ngân hàng và yêu cầu phải cung cấp các thông tin để kiểm tra do liên quan đến đường dây tội phạm cần phải xác minh.

Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác gọi điện video đến, mặc trang phục công an và yêu cầu bà C chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà C tải 1 ứng dụng trên cửa hàng Google Play và nhập các thông tin liên quan đến tài khoản của bà C vào để xác minh tài khoản.

Khi làm theo hướng dẫn xong, bà C đã bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, và mất toàn bộ số tiền hơn 6 tỷ đồng trong tài khoản của mình.

Diễn biến mới vụ nữ cán bộ Sở Nội vụ Hải Phòng lăng mạ cán bộ phường

Bà Trần Thị Hải Bình có hành vi lăng mạ, xúc phạm lãnh đạo, cán bộ phường Đằng Lâm. Ảnh chụp màn hình clip

Hơn 2 tháng trước tại TP. Hải Phòng xảy ra sự việc được dư luận quan tâm khi nữ chuyên viên Trần Thị Hải Bình đang công tác tại Sở Nội vụ TP. Hải Phòng có thái độ không chuẩn mực, xúc phạm, lăng mạ cán bộ phường Đằng Lâm (quận Hải An).

Được biết, nguyên nhân của sự việc liên quan đến quá trình phường Đằng Lâm xử lý một hộ dân tự ý sửa chữa công trình nhà 2 tầng cũ trên đất trồng cây hằng năm xen kẹt tại Tổ dân phố An Khê 1. Vụ việc xảy ra ngày 30/5.

Ngày 16/8, đại diện Sở Nội vụ TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Trần Thị Hải Bình- cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc sở này. Lý do xin nghỉ việc được bà Bình đưa ra là không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác. Tuy nhiên, thời gian tới đây, lãnh đạo Sở Nội vụ sẽ họp, làm quy trình để xem xét nội dung đơn của bà Bình.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Sau phiên tòa sơ thẩm, đã có 18 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu nộp đơn kháng cáo. Trong đó, có 2 bị cáo kháng cáo kêu oan, 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ án này.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhóm hành vi chạy án liên quan đến bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội và bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty Bluesky.

Theo đó, Sơn và Hằng đã cùng đưa hối lộ 2,65 triệu USD, tương đương hơn 61 tỉ đồng để chạy án. Nguyễn Anh Tuấn là người trung gian, môi giới đưa tiền hối lộ cho Hoàng Văn Hưng.

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xác định có căn cứ Hoàng Văn Hưng nhận 800.000 USD (tương đương hơn 18 tỉ đồng) để giúp Sơn, Hằng không bị xử lý hình sự, dù bị cáo Hưng đã chuyển công tác, không còn thẩm quyền trong vụ án. Số tiền còn lại không có căn cứ xác định Hưng đã nhận.

Trước đó, từ ngày 11 đến ngày 28/7, TAND Hà Nội đã xét xử 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu.

Các bị cáo bị xét xử về 5 tội danh gồm đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tham gia "trò chơi" uống rượu, một phụ nữ tử vong

Quán Hongdae (nơi xảy ra vụ việc)

Liên quan vụ người phụ nữ tham gia uống rượu tại quán Hongdae (số 21 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP Hồ Chí Minh) sau đó tử vong, ngày 17/8, UBND phường Đa Kao, quận 1 đã thông tin về vụ việc.

UBND phường Đa Kao cho biết, qua kiểm tra, xác minh, quán Hongdae không tổ chức thi uống rượu vào tối 11/8. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, quán Hongdae có tổ chức trò chơi thử thách uống rượu (game Daebomb, đây không phải là cuộc thi hay sự kiện tổ chức vào một ngày cụ thể và tất cả khách đều có thể tham gia game).

Quá trình thu thập thông tin được biết, do khả năng uống rượu của mỗi khách hàng là khác nhau, quán không chủ động khuyến khích, mời chào khách chơi.

Theo ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao, vào tối 11/8, chị Phan Thị Mai A. (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) cùng bạn sử dụng dịch vụ tại quán Hongdae. Chị A. đã tham gia vào trò chơi trên và bị ngất sau đó tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đa Kao đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan và thu giữ tang vật có liên quan.

Tiếp đó, Công an phường Đa Kao phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 1 bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân về trung tâm pháp y làm rõ nguyên nhân cái chết.

