Người phụ nữ tử vong sau khi tham gia "trò chơi" uống rượu

Quán Hongdae (nơi xảy ra vụ việc).

UBND phường Đa Kao, cho biết, địa chỉ trên là địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Monstas (quán Hongdae) do ông Hong Sukho là người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính tại A-00.04 khu dân cư đa chức năng tại lô 6-9, số 2, đường số 13, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Qua kiểm tra, xác minh, quán Hongdae không tổ chức thi uống rượu vào tối 11/8. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, quán Hongdae có tổ chức trò chơi thử thách uống rượu (game Daebomb, đây không phải là cuộc thi hay sự kiện tổ chức vào một ngày cụ thể và tất cả khách đều có thể tham gia game). Quá trình thu thập thông tin được biết, do khả năng uống rượu của mỗi khách hàng là khác nhau, quán không chủ động khuyến khích, mời chào khách chơi.

Bên hông của quán cũng cửa đóng, then cài.

Theo ông Trần Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao, vào tối 11/8, chị Phan Thị Mai A. (SN 1993, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) cùng bạn sử dụng dịch vụ tại quán Hongdae. Chị A. đã tham gia vào trò chơi trên và bị ngất tại quán, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đa Kao đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan và thu giữ tang vật có liên quan. Tiếp đó, Công an phường Đa Kao phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 1 bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân về trung tâm pháp y làm rõ nguyên nhân cái chết. Hiện, vụ việc đang được Công an quận 1 điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đa Kao đã thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Tường L. (chồng nạn nhân). Đồng thời, UBND phường Đa Kao cũng làm việc, yêu cầu cơ sở trên không được tiếp tục tổ chức trò chơi thử thách uống rượu nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]