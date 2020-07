Tin tức 24h qua: Người phụ nữ chạy xe máy “thông” 3 chốt bảo vệ, xuyên hầm Hải Vân

Người phụ nữ chạy xe máy “thông” 3 chốt bảo vệ, xuyên hầm Hải Vân; Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội… là những tin nóng 24h qua.

Người phụ nữ chạy xe máy “thông” 3 chốt bảo vệ, xuyên hầm Hải Vân

Chiều 16/7, Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Hải Vân cho biết vào lúc 4 giờ 32 phút sáng cùng ngày, đơn vị nhận tin báo có người điều khiển xe máy chạy hướng Nam – Bắc vào hầm Hải Vân.

Ngay lập tức, đơn vị đã lệnh cho bảo vệ đầu cửa hầm phía Nam chốt chặn, cấm xe máy vào Hầm. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, người phụ nữ điều khiển xe máy BKS 43K5-2907 đã vượt chốt bảo vệ đầu cửa hầm phía Nam, chạy xe với tốc độ cao vào thẳng trong hầm.

Nữ tài xế mang theo balo, một mình chạy xe máy xuyên hầm Hải Vân

Đến 4 giờ 43 phút, đội cứu hộ SS3 (Km 4+260 trong hầm) triển khai ra tín hiệu dừng xe tại Km 4+200, nhưng xe máy tiếp tục tăng ga, vượt mặt lực lượng chức năng. Đến 4 giờ 48 phút, xe máy này vượt bảo vệ tại đầu cửa hầm phía bắc và chạy ra hướng Quốc lộ 1.

Hiện đơn vị Quản lý vận hành hầm Hải Vân đang phối hợp với CSGT Công an TP Đà Nẵng xác minh để xử lý vi phạm đối với trường hợp này.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng An ninh điều tra vào khám xét nhà riêng ông Nguyễn Anh Ngọc ở quận Long Biên

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là cán bộ Công an của C03, Bộ Công an cùng về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một hành khách tử vong trên máy bay từ Mỹ về Việt Nam

Theo thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Mỹ hồi hương hôm 15-16/7 xảy ra sự việc đau lòng. Khi máy bay đã bay được hơn 13 tiếng và đang ở độ cao hơn 10.000 mét, một hành khách cao tuổi (SN 1947) bị ngã sau khi sử dụng nhà vệ sinh.

Các công dân Việt Nam ở sân bay San Francisco trước khi lên máy bay về nước

Ngay sau đó, phi hành đoàn đã sơ cứu và kêu gọi một số hành khách là bác sĩ tham gia hỗ trợ. Dù phi hành đoàn và các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng hành khách đã không qua khỏi và tử vong trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã thông báo sự việc và gửi lời chia buồn tới gia đình hành khách.

Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Máy bay được khử trùng.

Hơn 100 người Việt nhiễm COVID-19 sắp về nước

Ngày 16/7, Bộ Y tế cho biết, đã chuẩn bị ekip y tế là nhóm bác sĩ và điều dưỡng chuyên ngành hồi sức, cấp cứu lên đường cùng chuyến bay sang Guinea Xích đạo đón 219 công dân, trong đó hiện có 116 người mắc COVID-19 về nước.

Chuyến bay phải đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm ở mức cao nhất.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương lập kế hoạch đưa công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp thảo luận các phương án để lập kế hoạch y tế cho chuyến bay.

Ngay sau cuộc họp, các bên đã đưa ra nhiều phương án khác nhau để tính toán, tiên lượng các tình huống có thể xảy ra trên chuyến bay để có giải pháp chuẩn bị.

Đây là chuyến bay có nguy cơ lây nhiễm cao, với mật độ virus có thể lớn. Để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên khoang khách, máy bay có thể được căng rèm để chia thành các khu vực khác nhau. Phi công, tiếp viên cũng được lựa chọn kỹ càng, với nhiều tiêu chí.

