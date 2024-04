Gây án ở Đăk Nông, trốn ra Hải Phòng thì bị bắt

Ngày 28-4, thông tin từ Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an địa phương bắt giữ Nguyễn Dương Tùng (38 tuổi, ngụ phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khi người này đang lẩn trốn trên địa TP Hải Phòng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ra quyết định truy nã Tùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 15-10-2023, Nguyễn Dương Tùng đang đi bộ trên đường thì xảy ra va chạm giao thông với anh THN (17 tuổi, ngụ xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức).

Trong lúc bực tức, ông Tùng đã dùng chân đá liên tiếp vào vùng mặt của anh N khiến nạn nhân bị thương tích 16%.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tùng về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi biết mình bị khởi tố, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an huyện Tuy Đức ra quyết định truy nã.

Đến ngày 25-4, Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Nguyễn Dương Tùng tại TP Hải Phòng.

Hiện, công an đã di lý Nguyễn Dương Tùng về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]