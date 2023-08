Tin tức 24h qua: Người đàn ông gây rối ở phòng gym, đâm 3 công an bị thương

Người đàn ông gây rối ở phòng gym, đâm 3 công an bị thương

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thịnh tại cơ quan công an

Vào chiều 11/8, Nguyễn Ngọc Thịnh (38 tuổi, ngụ TP HCM) gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu, nên bị công an mời về trụ sở làm việc.

Khi gần về đến trụ sở Công an phường 1, Thịnh bất ngờ chống đối và bỏ chạy. Tại đây, đối tượng đã dùng hung khí bằng kim loại (cây xăm gạo) đâm vào nhiều nơi trên cơ thể đại úy Huỳnh Tấn Khanh (công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu) gây thương tích nặng và 2 cán bộ công an phường 1.

Công an TP Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Thịnh để điều tra hành vi gây rối và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Tai nạn thảm khốc, 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Chiều 12/8, theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 - Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), vào 15h cùng ngày, tài xế điều khiển xe ben mang BKS 81H-02760 lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi đi đến Km 1646+950 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, xảy ra va chạm liên hoàn với ô tô con mang BKS 81A-00470 (chở thành viên CLB HAGL) và xe tải mang BKS 47C-26306 lưu thông Gia Lai - Đắk Lắk.

Vụ tai nạn khiến trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo và một bác sĩ đội bóng CLB HAGL tử vong. Lái xe con bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô chở thành viên HAGL bị bẹp rúm, xe ben và xe tải bị hư hỏng nhẹ.

Lật ghe chở 8 người trên hồ thủy điện, 2 người tử vong

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh FB)

Sáng 12/8, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Trịnh Ngọc H. (46 tuổi).

Ông H. là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ lật ghe ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 4.

Trước đó, lúc 15h45 ngày 11/8, chiếc ghe máy do ông Phùng Văn T. (trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) điều khiển, chở 8 người đi từ bờ xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) qua bờ xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức).

Khi còn cách bờ xã Phước Gia khoảng 20m, không may chiếc ghe bị chìm.

Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã cứu sống được 6 người và vớt được thi thể em Phạm Văn H. (11 tuổi); còn ông Trịnh Ngọc H. (46 tuổi) mất tích.

Đâm chết hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng, nghi phạm bị bắt khi đi tìm thức ăn

Lực lượng cảnh sát cùng cơ quan chức năng lên rừng núi truy bắt nghi can.

Sáng 12/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được Lê Đình Thức (44 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), nghi can trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 6/8, do nghi ngờ ông Q.T.B. (SN 1953, trú cùng xã) là người ném đá vào nhà mình, Thức đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông B tử vong rồi bỏ trốn.

Đến đêm 11/8, lực lượng trinh sát mật phục, phát hiện người có ngoại hình giống Thức, có mặt gần khu vực cây xăng An Lộc để tìm thức ăn nên đuổi theo, vây bắt.

Thức lúc này bỏ chạy và nằm gục lên bờ ruộng nhằm trốn tránh lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Thức và đưa về trụ sở Công an huyện Lộc Hà để điều tra, làm rõ.

