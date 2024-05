Tin tức 24h qua: Nghi án người đàn ông bị trầm cảm ra tay sát hại vợ và 2 con

Nghi án người đàn ông bị trầm cảm ra tay sát hại vợ và 2 con

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Trưa 13/5, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ nghi chồng đâm vợ, con rồi nhảy lầu tự tử.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, bảo vệ tòa nhà Sarina 1 ở Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức nghe tiếng động ở một căn hộ ở tầng 4 nên chạy đến kiểm tra.

Sau đó là cảnh tượng 1 người đàn ông (40 tuổi) tay cầm hung khí, bên trong căn hộ đầy vết máu. Hoảng sợ, bảo vệ gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng TP Thủ Đức đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc thì người đàn ông đã nhảy lầu tự tử.

Kiểm tra căn hộ, 1 bé gái (3 tuổi) cũng đã tử vong. Ngoài ra 1 phụ nữ (35 tuổi) và 1 bé trai (7 tuổi) bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi người đàn ông bị trầm cảm (khoảng 1 tháng), ra tay sát hại vợ và 2 con rồi tự tử.

Nguyên nhân vụ sập tường khu vui chơi ở Hà Nội, 3 bé gái tử vong

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Sáng 13/5, lãnh đạo UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22h đêm 12/5, tại khu vui chơi trên địa bàn xã Ba Trại đã xảy ra sự cố đổ tường, khiến 3 cháu bé tử vong.

Theo lãnh đạo huyện Ba Vì, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Khoảng 1 tiếng sau, 3 cháu bé được lực lượng chức năng tìm thấy, nhưng đã tử vong.

“Thời điểm xảy ra sự cố ngoài trời mưa rất to, 3 cháu bé có quan hệ họ hàng với chủ khu vui chơi nên đến chơi, không may xảy ra tai nạn”, lãnh đạo huyện Ba Vì nói và cho biết, cả 3 nạn nhân là bé gái (1 cháu 3 tuổi, 2 cháu 5 tuổi).

Lãnh đạo huyện Ba Vì cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến đổ bức tường là do trời mưa to, máng nước bị bục xối vào chân tường dẫn đến bị sập xuống đổ vào 3 cháu bé.

Truy tìm bài đăng gốc tạo ra trend "tìm kho báu" của bà Trương Mỹ Lan

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Ảnh: Viết Thịnh

Ngày 13/5, tại họp báo thường kỳ Bộ TT&TT, trả lời câu hỏi về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội "đu trend" hay cắt ghép hình ảnh tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT- Bộ TT&TT) cho biết:

Qua kiểm tra, Cục PTTH&TTĐT nhận thấy hiện tượng “đu trend tìm kho báu” là việc cắt ghép phát ngôn của bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Bà Lan hoàn toàn không có câu “tiền để ngoài biển” như nội dung video clip.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết, do số lượng bài đăng 'đu trend' quá nhiều nên cơ quan chức năng không thể chặn gỡ được trên không gian mạng. Cục PTTH&TTĐT đã phối hợp với một vài cơ quan chức năng để truy tìm bài đăng gốc nhưng không thể tìm ra vì 'trend' đã lan rộng.

Về hướng xử lý, theo ông Tự Do, Cục PTTH&TTĐT đã chặn gỡ một số tài khoản “đu trend” có nhiều người lượt xem, lượt theo dõi. Cục PTTH&TTĐT cũng đã thông tin trên báo chí, cảnh báo người dân không nên đưa thông tin sai sự thật, cắt ghép phát biểu của người khác trong phiên tòa để phục vụ nội dung khác, có thể chỉ là nội dung hài hước, giải trí nhưng vi phạm pháp luật.

Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Vũ Như Hà khi còn làm Phó Cục trưởng Cục C03

Sáng 13/5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn là ông Thái Hồng Công.

Đại tá Vũ Như Hà (SN 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP HCM.

Tìm được tài xế vụ du khách tố tài xế taxi "chặt chém" 500.000 đồng

Tài xế D lên làm việc với công an

Liên quan vụ du khách nước ngoài tố bị taxi thu 500.000 đồng cho quãng đường ngắn trên phố cổ Hà Nội, ngày 13/5, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã mời tài xế taxi lên làm việc.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, tài xế là L.V.D. (SN 1990, ở xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Làm việc với công an, bước đầu, nam tài xế tự nhận có chở 2 du khách Pháp ở thời điểm rạng sáng 12/5. Sau đó, anh này về quê nhà để ngủ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, 2 du khách nước ngoài bị tài xế taxi thu 500.000 đồng cho một cuốc xe từ số phố Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo (Hà Nội). Sau đó, khách bỏ quên hộ chiếu, nam tài xế này còn yêu cầu trả thêm 500.000 đồng để trả lại.

Theo khảo sát của PV, từ địa điểm số 114 Trần Nhật Duật về số 9 phố Chợ Gạo (Hà Nội) có quãng đường đi bộ khoảng gần 200m. Tuy nhiên, nếu đi ô tô quãng đường có thể sẽ lớn hơn, nhưng theo chỉ dẫn của Google maps cũng sẽ không quá 2km.

