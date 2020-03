Tin tức 24h qua: Mưa đá lần thứ 3 trút xuống các tỉnh miền Bắc tính từ đầu năm

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 20:28 PM (GMT+7)

Mưa đá lần thứ 3 trút xuống các tỉnh miền Bắc từ đầu năm; Thêm 2 ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng và Ninh Thuận… là những tin nóng 24h qua.

Cuồng phong, mưa đá ào ào trút xuống trong đêm tại miền Bắc

Mưa đá trút xuống nhiều nơi tại các tỉnh phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang…

Khoảng 21h tối 17/3, một trận mưa đá đã trút xuống khu vực thành phố Lai Châu. Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút với kích thước đá lên tới 2-3cm. Mưa đá khiến nhiều người đi đường phải tìm nơi tránh trú khẩn cấp.

Cùng thời điểm trên, tại tỉnh Tuyên Quang hay trung tâm huyện Si Ma Cai (Lào Cai), huyện Bắc Quang (Hà Giang), Lục Yên (Yên Bái) cũng xảy ra mưa đá với thời gian khá dài, mật độ dày đặc. Một số nơi còn có dông lốc, sấm sét.

Đây là đợt mưa đá thứ 3 ghi nhận được tại các tỉnh vùng núi phía Bắc kể từ đầu năm 2020.

Thêm 2 ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng và Ninh Thuận

Việt Nam đã ghi nhận 68 người nhiễm Covid-19

Ngày 18/3, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh ở Việt Nam lên 68.

Bệnh nhân số 67: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, địa chỉ ở Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia ngày 27/2/2020 và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hiện, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh nhân số 68: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2/2020 qua nhiều nước như Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan).

11h25 phút ngày 13/3/2020, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, ghế ngồi 57H từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5 giờ 55 phút ngày 14/3/2020; đến 9 giờ 15 phút ngày 14/3/2020, bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632, ghế ngồi 15F, đến của khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 11 giờ ngày 14/3/2020.

Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng bệnh nhân khai báo y tế và được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly cửa khẩu, kiểm tra y tế và tiếp tục khai thác thông tin và chuyển bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện 199 của Bộ Công an lúc 14 giờ ngày 14/3/2020.

Viện Pasteur Nha Trang đã xét nghiệm khẳng định lúc 9h10 phút ngày 18/3/2020 và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố lốp khi cất cánh

Máy bay gặp sự cố về lốp khi cất cánh (ảnh minh họa)

Ngày 18/3, Vietnam Airlines cho biết, tàu bay Airbus A321 số hiệu VN-A392 đang di chuyển trên đường băng, chuẩn bị cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp vấn đề kỹ thuật về lốp máy bay.

Ngay khi sự việc xảy ra, tổ lái đã xử lý theo đúng quy định. Máy bay đã dừng lại trên đường băng và không phát sinh bất cứ hiện tượng bốc khói hay cháy nổ đối với máy bay.

Vietnam Airlines thông tin, máy bay đã được lai dắt vào sân đỗ, toàn bộ hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay đều an toàn. Hành khách sau đó rời khỏi máy bay bình thường bằng xe thang và được đưa vào nhà ga. Vietnam Airlines sử dụng tàu bay khác để vận chuyển hành khách, chuyến bay dự kiến cất cánh trở lại lúc 18h00 cùng ngày.

Theo Vietnam Airlines, hãng đang phối hợp với nhà chức trách để điều tra nguyên nhân sự việc.

Bệnh nhân số 32 thuê chuyên cơ về nước đã âm tính với Covid-19

Khoa nhiễm D, BV Bệnh nhiệt đới đang điều trị cho bệnh nhân số 32.

Sáng 18/3, thông tin từ BV Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) cho hay bệnh nhân nữ NTTH (24 tuổi) có kết quả xét nghiệm PCR mẫu phết họng mũi lấy ngày 16/3 đã âm tính với Covid-19.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, ăn uống bình thường, không sốt, còn ho ít, thở êm 20 lần/phút, X-quang phổi bình thường, đã ngừng sử dụng kháng sinh.

Đây là bệnh nhân thuê chuyên cơ từ Anh về TP.HCM ngày 9/3. Sau khi về nước, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi) để xét nghiệm, lấy mẫu. Khi có kết quả dương tính, bệnh nhân đã được chuyển về BV Bệnh nhiệt đới chữa trị.

Bán "thẻ diệt Covid-19", một phụ nữ bị phạt nặng

Mặt hàng được Th. quảng cáo là "thẻ đeo diệt Covid-19" và bán cho nhiều người

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 17/3 cho biết đã ra quyết định xử phạt 14,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Th. (SN 1981; ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đăng mạng xã hội nội dung sai sự thật để quảng cáo, bán hàng hóa.

Trước đó, vào tháng 2, cơ quan công an phát hiện chị Th. đang giao dịch, mua bán mặt hàng mà người này quảng cáo là thẻ diệt Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, chị Th. không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các gói hàng hóa nêu trên. Đồng thời khai nhận đã đăng thông tin bán các thẻ kháng khuẩn, diệt virus trên Facebook cá nhân với giá 280.000 đồng/thẻ, nếu mua với số lượng nhiều sẽ giảm giá còn 250.000 đồng/thẻ. Trên Facebook người này quảng cáo rằng thẻ đeo chống virus khi mở bao là có clo dioxide có thể khử trùng, khử mùi và có thể loại bỏ virus.

